Cerdita, un corto que retrata la crueldad del bullying a través de un conmovedor personaje

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

El corto Cerdita, que ya se puede ver en salas en Estados Unidos, relata con crudeza el acoso y la intimidación al que se enfrente una adolescente martirizada por su peso.

Su directora, Carlota Pereda, habló con People en Español del mensaje detrás de la cinta, que ha cosechado premios como el Goya que otorga el cine español, y su empeño en abordar un tema tan vigente.

¿Cómo es que surge la idea de rodar este corto?

Acababa de ser madre y me daba mucho miedo al mundo en el que se enfrentaba mi hija y aquí en España el bullying aumenta en 43% al año. Me daba miedo. Un día cuando estaba mi suegra haciendo la siesta con mi niña, vi en una piscina, en la misma donde hice el cortometraje, a una chica adolescente que bajaba sola todos los días a la misma hora. Así que me quedé pensando, ¿por qué hacía eso?

RELACIONADOS: Lili Estefan llega a Hollywood

Image zoom Cortesía Carlota Pereda Cerdita Corto

¿Qué buscas con contar esta historia tan triste y trágica?

El cine no puede cambiar el mundo, pero te puede dar otra visión de la vida. Quiero que la gente vea el mundo desde los ojos de Sara (Laura Galán), la protagonista, y sintiendo lo que ella sentía y viendo lo que pasa al final, que es tan terrible. Quiero que la gente se ponga a pensar. Si haces un corto sobre el bullying tienes que dejar a la gente conmovida para que se genere debates. No se trata de sermonear, si no de crear debate. Todos los días recibo mensajes de adolescentes y a la gente le ha gustado y me conmueve mucho.

RELACIONADOS: Gina Rodríguez pide disculpas por comentario racista

¿Dónde lo filmaron?

Lo rodamos en la provincia de Cáceres [España] y nos tardamos en rodar dos días y medio.

https://feelmakers.com/en/videos/18556/cerdita

¿Cómo fue que decidiste trabajar con Laura?

Tardé dos años en encontrar a la actriz. Estaba preparando otro cortometraje, pero las actrices jóvenes que conseguía no tenían la suficiente fuerza moral para hacerlo. Y lo que no quería es que se convirtiera en una experiencia desagradable. Entonces encontré a Laura, que tiene 31 años, y ella entendió desde el primer momento lo que quería contar, cómo y por qué y lo pasamos muy bien. Ella desde que lo leyó el guion me dijo: ‘Quiero ser yo’.

RELACIONADOS: Melissa Barrera estrella de In the Heights

Image zoom Carlota Pereda

Todos hemos sufrido bullying…

Es algo que se da en todos lados y es algo de lo que no puedes escapar. De pequeña no sufría bullying por ser bisexual porque estaba en el armario, pero un niño de esos obesos, no puede escapar, está ahí para que todo el mundo lo vea, y tiene que ver con la aporofobia que es el odio y el rechazo al pobre.

¿Por qué hay que verlo?

Les va a conmover, se lo van a pasar muy bien y les va a dar de qué pensar.