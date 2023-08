Llega Cassandro, la historia del luchador gay que rompió esquemas Con Gael García Bernal como protagonista, llega la vida de Cassandro conocido como el Liberace de la lucha libre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, causó expectación la filmación de la película sobre Cassandro, un luchador amateur gay de El Paso, Texas, cuyo nombre real es Saúl Armendáriz. A diferencia de otras películas biográficas que se realizan como homenaje póstumo, aquí el protagonista, quien actualmente tiene 53 años, dio su visto bueno para que se cuente su historia. Este hombre, considerado el Liberace de la lucha libre, inició como rudo y portando una máscara, después se unió a los exóticos, peleadores heterosexuales cuya característica es vestirse de drags; así se convirtió en Rosa Salvaje. Pese a sus intentos por destacar no lograba colocarse en un primer plano, hasta que conoce a Sabrina; la cual, se convirtió en su entrenadora y amiga, y lo ayudó a convertirse en Cassandro. Este deportista siempre fue abiertamente homosexual, algo no aceptado en una disciplina donde el machismo ha sido una constante. Así, Hernández también vivió en carne propia el rechazo y tuvo consecuencias a nivel personal. Por ello, estas vivencias llenas de matices y que fueron punta de lanza desataron el interés para que fueran contadas. El director Roger Ross Williams, quien tuvo la idea de realizar este filme, sabía cuál era el actor capaz de encarnar a un personaje tan controvertido y fuerte, se trataba de Gael García Bernal. "Pensé que sólo una persona podía interpretar a Cassandro y esa era Gael García Bernal", relató Ross Williams en un comunicado. "Y ahí nació todo. Fuimos a rodar el episodio de The New Yorker al día siguiente, y le dije a Saúl: 'Voy a hacer una película sobre ti, pero va a ser una película de ficción'. Y él dijo: 'Genial, hagámosla, hagámosla'. Así que ahí empezó el viaje". Gael García Bernal como Cassandro Credit: Cortesía: Prime Video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, García Bernal confesó que lo hizo aceptar este trabajo cinematográfico. "Este proyecto empezó de forma clásica, a través de agentes, representantes. Leí el guion, y cuando empecé a indagar en la vida de Cassandro y su trayectoria, el arco dramático y la transformación que sufre Saúl para crear a Cassandro, me entusiasmé; dije: 'Voy a hacer esto'", mencionó García Bernal en un comunicado. "El guión tenía todos los elementos que hacían de la historia una necesidad para que yo quisiera hacerla, esa contradicción de ser un luchador duro y, al mismo tiempo, abiertamente gay, interpretando abiertamente el papel de los exóticos". El guión fue escrito por David Teague y el reparto lo completan Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío, Raúl Castillo, Robert Salas, El Hijo del Santo y Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, cuya actuación se convierte en su segunda trabajo como actor en el séptimo arte tras participar en Bullet Train. Por su parte Saúl Armendáriz Cassandro, fue consultor de este proyecto homónimo que se estrena el 15 de septiembre en cines selectos de Estados Unidos y, a partir del 22 de septiembre, estará disponible a nivel mundial a través de Prime Video.

