Brad Pitt rechazó el estelar de un clásico de la ciencia ficción Si bien Brad Pitt es un actor muy reconocido a nivel mundial, hubo una película que hubiese acrecentado su fama y le dijo que no ¿de cuál se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que muchos actores han rechazado papeles que, en muchos casos, podrían haberlos colocado en la cima del éxito. Otros tuvieron una buena decisión. Ahora, se da a conocer que Brad Pitt dijo que no para convertirse en el protagonista de un clásico de la ciencia ficción, se trata de la película The Matrix, que fue dirigida por las ahora hermanas Wachowski. Ante el rechazo, su lugar fue ocupado por Keanu Reeves y la cinta se convirtió en un éxito de taquilla. Después, el protagonista de Troya dio a conocer la razón por la que tomó la decisión de no participar en dicho proyecto y convertirse en Neo. De acuerdo con el famoso, no estaba seguro de entender completamente el guión y la trama de la película. Además, también se había comprometido para encabezar el elenco de la cinta Meet Joe Black. Si bien, la actuación de Reeves convenció de manera contundente, la duda de cómo habría sido la interpretación de Pitt sigue en el aire. The Matrix se convirtió en una saga de cuatro películas, la última fue presentada en diciembre de 2021. Brad Pitt Brad Pitt | Credit: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la historia, se muestra un futuro donde casi la totalidad de los seres humanos viven esclavizados por las máquinas e inteligencias artificiales; las cuales, mantienen a los individuos suspendidos, pero sus mentes están conectadas a una realidad virtual que lleva por nombre, justamente, The Matrix. Así, Neo es una especia de Mesías que está capacitado para liberar a los hombres de su sometimiento. Brad Pitt y Keanu Reeves Brad Pitt y Keanu Reeves | Credit: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage; Jon Kopaloff/Getty Images Con un presupuesto de 363,000,000 de dólares, la saga logró recaudar 1,632,989,142 de dólares y Keanu Reeves se consolidó como uno de los grandes héroes de acción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Brad Pitt rechazó el estelar de un clásico de la ciencia ficción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.