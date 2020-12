Close

Bad Bunny confirmado para actuar ¡con Brad Pitt! Este será el segundo proyecto fílmico del artista puertorriqueño que tiene otra cinta en puerta y una aparición especial en Netflix ¡Entérate de los detalles! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 pinta como otro año extraordinario para Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo entero como Bad Bunny. Luego de dominar el streaming a nivel global y de acaparar todos los premios habidos y por haber en la música, el cantante de música urbana enfila con fuerza al cine y este miércoles se confirmó que su segundo proyecto en la pantalla grande lo hará al lado de Brad Pitt. El boricua de 26 años y el ganador al Oscar del 2019 por Once Upon a Time in Hollywood participarán en el filme de acción Bullet Train, bajo la dirección de David Leitch, a quien debemos la saga Hobbs & Shaw, según confirma el sitio especializado Deadline. Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka y Andrew Koji completan el reparto de la cinta que está basada en la novela Mariabeetle de Kotaro Isaka. Image zoom Credit: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images; Kurt Krieger/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este es el segundo proyecto fílmico del intérprete de "Una vez". "Safaera" y "Yo perreo sola". El ganador de dos American Music Awards y dos premios Latin Grammy hará su debut como actor de cine en el drama American Sole, que produce el comediante Kevin Hart. Pete Davidson, O’Shea Jackson Jr, Camila Mendes y Offset -el marido de la rapera Cardi B- completan el reparto de dicho filme. Y ya para la cereza en el pastel: el cantante urbano también aparecerá como artista invitado en la tercera temporada de Narcos: Mexico (Netflix). Ahora si que ¡chambea!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Bad Bunny confirmado para actuar ¡con Brad Pitt!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.