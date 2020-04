Benny Ibarra y Dreamworks ofrecen alternativa por el coronavirus Una sorpresa ha resultado la decisión de Dreamworks para hacer el lanzamiento de su última película Trolls Word Tour. El estudio tomó una arriesgada decisión con el fin de apoyar a la familia por la pandemia de COVID-19. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como parte de los cambios que ha impuesto el aislamiento por la pandemia de coronavirus, Dreamworks ofrece una alternativa innovadora al presentar por primera vez un estreno estelar en plataformas streaming y no en cines como es su ruta habitual. Así, el pasado 10 de abril, se llevó a cabo el lanzamiento de Trolls Word Tour a través de Apple TV, iTunes, en su versión en español y para Estados Unidos. RELACIONADO: Los Trolls y Hard Candy lanzan una colorida colección de maquillaje Image zoom Benny Ibarra, quien realiza la voz en español de Ramón, uno de los personajes principales, considera que es una excelente forma de ofrecer entretenimiento sano a los pequeños y unir a las familias durante estos tiempos. “Es un claro ejemplo de que, de manera instantánea, nuestro mundo está cambiando en estos días, de que hay que evolucionar con los tiempos”, mencionó Ibarra a People en Español. “Fue muy atinado de parte del estudio que, en mi opinión tal vez arriesgando su parte económica de la película, hayan decidido que era más importante que los niños en este momento de encierro pudieran tener una distracción más”. El cantante asegura que interpretar a este personaje, que es muy amoroso pero hermético, le dejó un importante lección. “Si le aprendí algo a Ramón es que uno tiene que decir las cosas que siente, tiene que ser frontal, tiene que abrir su corazón; independientemente, si a la otra persona le gusta lo que uno dice o no”, explicó. “La responsabilidad de uno es hablar y decir las cosas, y eso es lo que termina haciendo Ramón”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Benny Ibarra se encuentra en aislamiento por el coronavirus, al lado de su esposa y sus dos hijos. “Componiendo, trabajando con nuevos artistas. Buscando la manera, desde mi trinchera, de elevar el espíritu y ánimo”, reveló. “Cuidando a la gente que tenemos cerca, que depende nosotros y, si es posible, seguirles aportando para que estén todos bien. Y, obviamente, estar pendiente de los abuelos, de mi madre, mi padre, mis suegros”. Se planea que Trolls Word Tour llegue a las pantallas de cine en septiembre. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

