¡Controversia por la nueva película de Bambi! El dulce ciervo será ahora un asesino El director de la nueva cinta, Scott Jeffrey, dará un giro a la tradicional y tierna historia hasta ahora conocida para convertirla en una de terror. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quién no recuerda a ese dulce cervatillo de nombre Bambi que lloraba desconsoladamente la muerte de su mamá? El animal y su historia en la famosa cinta de dibujos animados marcó la infancia de muchas personas. Este amoroso personaje que enamoró a tantos niños, vuelve a estar en boca de todos tras conocerse su regreso a la gran pantalla. Eso sí, la nueva cinta del director Scott Jeffrey no tendrá nada que ver con la historia que todos conocen, ¡al contrario! Tal y como ha explicado el cineasta, en esta ocasión el argumento será de terror y el bello ciervo será una máquina de matar. Bambi Bambi | Credit: (Photo by LMPC via Getty Images) "La película será una versión mucho más oscura que la de 1928 que todos conocemos y amamos", explicó Jeffrey al medio Dread Central. Bajo el título de Bambi: The Reckoning, su protagonista principal se vengará de quienes en su día mataron a su madre. Y hasta ahí se puede leer. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Todavía no ha comenzado el rodaje y la película ya se ha convertido en uno de los temas más comentados por el giro tan inesperado que se pretende dar a una clásico de esta dimensión. La controversia está servida. Esta no es la primera vez que se convierte un personaje dulce e infantil en uno absolutamente malévolo. El socio de Jeffrey en esta próxima cinta, Rhys Frake-Waterfield, ya dirigió en su momento Winnie-The-Pooh: Blood and Honey, una versión terrorífica del osito. Con Bambi pasará algo parecido. "Bambi será una viciosa máquina de matar que acecha en la naturaleza. Preparaos para ver a un Bambi furioso", advirtió el director. La polémica no se ha hecho esperar y el querido ciervo ya es tendencia en el universo de las redes sociales. Esto no ha hecho más que empezar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Controversia por la nueva película de Bambi! El dulce ciervo será ahora un asesino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.