Bad Bunny nominado en el Festival de Cine de Cannes El éxito de Bad Bunny está cruzando las fronteras de la música y ahora un festival de cine de talla mundial lo reconoce. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bad Bunny Credit: Matt Winkelmeyer/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue Si bien Bad Bunny ha logrado consolidarse en lo que a la industria musical se refiere, ahora su éxito también se extiende al cine. Este famoso primero logró dos nominaciones a los premios MTV Movie & TV Awards por su actuación en el filme Bullen Train. Ahora, el Festival de Cannes, uno de los más prestigiados a nivel mundial, ha colocado su proyecto musical titulado "El apagón" en la categoría de Excellence un Music Video. "Gracias por tu visión, tus ideas y por contar con nosotros para ayudarte a poner estas ideas frente al mundo", expresó Karch López Mari, director y cofundador de la compañía de producción puertorriqueña Filmes Zapatero que fue la encargada de realizar dicho proyecto. El cortometraje musical que ahora está siendo reconocido, tiene una duración de 22 minutos y fue lanzado en septiembre de 2022. Ahí, además de resaltar diversos aspectos de su concierto P-FKN-R, lleva a cabo una serie de señalamientos directos en contra LUMA Energy por su desempeño en la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, país donde es originario este representante de música urbana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este trabajo en corte documental, cuenta con diversos testimonios sobre el trabajo de la mencionada empresa. Hasta el momento, este audiovisual tiene poco más de 14 millones de visualización en YouTube. De momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, cabe recordar que está tomando un breve descanso profesional, aunque ha tenido un par de lanzamientos musicales. Bad Bunny tendrá que contender con trabajos como "Motomami" de Rosalía; "Disco Maghreb de DJ Snake dirigido por Elias Belkeddar, y "Cash In Cash Out"de Pharrell Williams y creado por The Creator and 21 Savage. Será este 20 de junio cuando se dé a conocer si resulta ganador.

