Ariana DeBose presentó a su novia en la alfombra roja de los Oscar ¡y hacen oficial su relación! Ariana DeBose ha presentado delante de todos a su novia Sue Makkoo diseñadora de vestuario en Broadway. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariana DeBose y su novia Ariana DeBose y su novia | Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Ariana DeBose no solo brilló en los Oscar al lograr la estatuilla a mejor actriz de reparto por West Side Story, sino también por haber pronunciado un discurso en el que se definió como "una mujer abiertamente queer, afrolatina". Ahora la estrella de cine de 31 años ha presentado a su novia, Sue Makkoo, diseñadora de vestuario en Broadway, con quien se le vio en una fiesta organizada por Vanity Fair luego de la ceremonia y junto a quien se paseó por la alfombra roja. Con mucho orgullo por el logro profesional de su pareja, Makkoo compartió una foto de ambas en redes y le dedicó unas hermosas palabras "¿De qué están hechos tus sueños? ¡Gracias Academia por verla! Todos deberíamos apoyarnos en las cosas para las que están destinadas nuestras vidas", dijo en Instagram. Por su parte, en el emotivo discurso que DeBose pronunció en la gala de premiación, se refirió a su pareja como su "amor Sue" y le dejó saber que nada de esto hubiese sido posible sin su ayuda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Sabéis qué? Los sueños se cumplen", comenzó diciendo DeBose en su discurso de agradecimiento. "Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, una mujer de color queer, abiertamente queer y afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo que estamos aquí para celebrar. Así que, si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad, te lo prometo, hay un lugar para nosotros", aseguró.

