Anuel AA advierte que quien se burle de su novia Yailin recibirá una bofetada al estilo Will Smith La bofetada de Will Smith a Chris Rock le ha venido como anillo al dedo a Anuell AA para amenazar a los que critican a su novia Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar le ha venido como anillo al dedo a Anuell AA para amenzar a todos los que han criticado a su novia Yailin sobre lo que les podría pasar si sostienen este tipo de burlas. Desde que llegara a su fin la relación con Karol G y emprendiera este viaje amoroso con Yailin, la pareja no ha dejado de ser motivo de críticas, especialmente la joven, a quien comparan todo el tiempo con la colombiana, y quien ha recibido muchas burlas por su apariencia física. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal Ahora el reguetonero boricua no dudó en aclarar que estaba del lado de Smith si de defender a su pareja se trata. "Pal que se quiera poner payaso con @yailinlamasviralreal Eso es lo que le va a pasar", dijo al compartir en sus historias de Instagram un video del momento en que Smith le propina la bofetada a Rock. El cantante además dijo que si la burla a su chica no era en la televisión, el que lo hiciera lo iba a pasar mucho peor. "Si no es en televisión, pues ya ustedes saben, va a ser peor", sostuvo. "Y que Dios te bendiga cuando termine yo contigo, para que aprendas y no te vuelva a pasar en otra ocasión", indicó. Historias de Instagram de Anuel AA Historias de Instagram de Anuel AA | Credit: Instagram No es la primera vez que Anuel lanza una advertencia contra aquellos que se dedican a criticar tanto a su novia como su relación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases. Dejen de hablar de Yailin, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real", dijo en sus redes sociales. "¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailin nadie la va a tocar", aseguró.

