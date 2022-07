Ana de Armas comparte nuevas fotos como Marilyn Monroe: "No puedo esperar a que todos vean" Ana de Armas no ve llegar el día en que finalmente la audiencia pueda verla en la piel de Marilyn Monroe y ha dado algunos adelantos del filme. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de Armas Credit: Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images ¡Ana de Armas no ve llegar el día en que finalmente la audiencia pueda verla en la piel de Marilyn Monroe! La actriz cubana, que protagoniza a la "rubia explosiva" en la película Blonde, ha dado algunos adelantos sobre cómo la podrán ver sus fans cuando finalmente la cinta llegue a Netflix. Aunque ya la plataforma lanzó el primer tráiler del filme, de Armas ha revelado algunas fotos hasta ahora inéditas junto a otros actores y durante el proceso de filmación. "Fue un gran regalo poder trabajar con actores como Adrien Brody y Bobby Cannavale en este hermoso proyecto", dijo la actriz en Instagram. Ana de Armas Credit: Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images "No puedo esperar a que todos vean el maravilloso trabajo que hacen en esta película", añadió. La joven también adelantó que mañana saldría a la luz un segundo tráiler de la película dirigida por el cineasta australiano Andrew Dominik. En las fotos se puede ver a de Armas lo mismo ensayando posiciones y estilos de Monroe, que disfrutando a lo grande este proceso de trabajo junto a Adrien Brody y Bobby Cannavale. Los fans de la cubana le han dejado los más emotivos comentarios. "Tú eres Marilyn", "No puedo esperar", "Quiero verla ya!", "Me encanta la alegría en la cara del director. No puedo esperar para verlo. Sos un orgullo latino", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blonde, basada en el libro de ficción del mismo nombre de Joyce Carol Oates, estará disponible en Netflix el 23 de septiembre de 2022. En declaraciones a Sunday Times, la actriz de 32 años, habló sobre los desafíos que enfrentó mientras lograba su interpretación de Marilyn Monroe. "¡Lo intenté! Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos, y algunas sesiones de ADR [regrabar el diálogo después de filmar]", dijo. "Fue una gran tortura, tan agotador. Mi cerebro estaba frito".

