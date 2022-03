Exclusiva: Adria Arjona habla de su nueva película Morbius con Jared Leto La actriz puertorriqueña Adria Arjona compartió su experiencia en el set en esta película del universo de Marvel que se estrena pronto. ¿Cuándo llega a los cines? ¡Te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La historia de Morbius, el vampiro y antihéroe de Spider-Man del universo de Marvel, es una de películas más esperadas de la primavera. Conversamos con la Adria Arjona sobre cómo fue ser parte de este filme protagonizado por Jared Leto. En una entrevista en People VIP, la actriz puertorriqueña compartió parte de su experiencia en el set de Morbius con el ganador del Óscar y el director Daniel Espinosa, a quienes asegura admira y respeta. "Fue increíble, fueron 3 meses de grabación. Nuestro director es mitad chileno, habla español y siento que tuvimos nuestro lenguaje secreto y me dirigió a veces en español. Trabajar con Jared todos los días era completamente diferente dependiendo de la escena, se mete full en el personaje", dijo. "Yo le decía doctor Morbius y él me decía doctora Martin, nunca nos llamamos ni por Jaret ni por Adria", añadió. Jared Leto y Adria Arjona Credit: Cortesía Sony La película llega a los cines el 1 de abril y cuenta con la participación de reconocidos actores como Michael Keaton, Tyrese Gibson y Jared Harris, entre otros. Para conocer más sobre cómo Arjona se preparó para el filme, las lecciones que aprendió de su personaje y cuáles son sus próximos proyectos, mira el video de la entrevista colgado arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Adria Arjona habla de su nueva película Morbius con Jared Leto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.