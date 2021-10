Además de la de Alec Baldwin, otras tragedias ocurridas en filmaciones El disparo accidental de Alec Baldwin con un arma de utilería que causó la muerte a la directora de cine no es el único caso de incidentes fatales ocurridos en sets de cine y televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 21 de octubre, la noticia de la muerte de de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería durante la filmación del western titulado Rust ha sido noticia en todo el mundo. Sin embargo, este tipo de incidentes con resultados fatales no han sido los únicos. Aquí algunos otros casos ocurridos en sets de cine y televisión. Sin duda, un suceso similar que estuvo en todos los titulares mundiales fue el fallecimiento de Brandon Lee durante el rodaje del filme El cuervo, del cual era protagonista. El actor de 28 años fue asesinado por un disparo infringido por el personaje de un líder de una banda de delincuentes. El joven fue llevado al hospital y murió 12 horas después a causa de una hemorragia interna. La investigación concluyó que tantas personas habían cometido una negligencia en ese rodaje que resultaba imposible señalar un culpable y la productora fue multada con 700.000 euros. El 12 de octubre de 1984, Jon-Erik Hexum filmaba una escena de la serie Cover Up. El actor era el protagónico de la emisión e interpretaba a un experto en armas, estaba probando un revolver cargado con cartuchos de fogueo y se disparó en la sien, ocasionando fractura de cráneo. Murió seis días después en el hospital Medical Center de Beverly Hills. Alec Baldwin, Míralos Credit: Fame Flynet USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Flavio Peniche, hermano de Arturo Peniche, realizaba el videohome La venganza de la alacrana, del cual era estelar, utilizó un arma que pensaba era de utilería para una escena de acción. Resultó que el revólver era verdadero y ocasionó el fallecimiento de un extra. El actor mexicano fue acusado de homicidio imprudencial y tuvo que asistir todas las semanas, por 14 años, a un reclusorio a firmar su libertad condicional, que fue la condena impuesta. Otra caso ocurrido en México fue la muerte de Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera. Todo sucedió el 16 de enero de 2020, cuando ambos actores desarrollaban una toma de protección para la serie Sin miedo a la verdad, se precipitaron al vacío tras caer de un puente cuyo barandal fue quitado por la producción para realizar dicha escena. El primero murió al instante, mientras el segundo estuvo hospitalizado donde falleció por el traumatismo craneoencefálico severo. No se señalaron culpables del hecho. sin-miedo-a-la-verdad-2.jpg También existen otros reportes de extras que han fallecido al realizar alguna toma de peligro. Quizá este último acontecimiento pueda ayudar a las producciones a tener mayores medidas de seguridad; solo el tiempo lo dirá.

