Actriz de Encanto revela que grabó canciones de la película estando en labor de parto "No quería decirle a nadie en Disney porque no quería que se asustaran", exclamó la actriz colombina al narrar las peripecias que vivió antes del nacimiento de su hija Rosaline. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Beatriz, la actriz colombiana que presta su voz a Mirabel Madrigal, el personaje protagónico de la película Encanto , ha revelado que grabó temas musicales del filme estando en plena labor de parto. "No quería decirle a nadie en Disney porque no quería que se asustaran", exclamó la actriz a la revista especializada Variety. "Pero yo ya estaba algunas contracciones cuando nos programaron las grabaciones de ese día". "Pensé: '¡Crucemos los dedos para que pueda terminar la canción antes de que llegué [el bebé!'", exclamó. La actriz dió a luz al día siguiente. "La semana pasada trajimos a casa a nuestra [hija] Rosaline", eclamó en la actriz Stphanie Beatriz el pasado 23 de agosto al aparecer en este post publicado por su pareja. "Esto ha sido una locura increíble a cada paso". En enero pasado la actriz publicó este post de cuando nació su hijita para darle la bienvenida al 2022: Encanto ha sido nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas al premio Oscar en la categoría de Mejor Cinta Animada: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobra decir que el esfuerzo, dedicación y cariño que requirió esta cinta de Disney ya rendido frutos. Además de múltiples premios ya cosechados y de la nominación como Mejor Cinta Animada, Encanto compite en el campo musical con "Dos Oruguitas" de la autoría de Lin-Manuel Miranda, nominada en la categoría de Mejor Canción Original. La 94.ª edición de los Óscar se realizará el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles en punto de las 8:00 EST/ 5 p.m. PST, por la cadena ABC.

