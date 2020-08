Jorge Bernal se pronuncia sobre el despido de su compañera Carolina Sandoval de Suelta la sopa El conductor del famoso programa de Telemundo por fin dio a conocer lo que sintió al conocer la triste noticia de quien había sido su compañera por años, y también de sus colegas Rashel Díaz y María Celeste Arrarás. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la cara principal de Suelta la sopa y quien pone los puntos sobre las íes a todo su equipo. Suele decir lo que piensa sin demasiado filtro pero hasta ahora no le habíamos escuchado hablar abiertamente sobre la salida de su compañera Carolina Sandoval del famoso programa. Jorge Bernal por fin lo ha hecho a través del espacio Mamás Latinas, el cual preguntó al presentador sobre la salida de Telemundo de sus tres colegas, Rashel Díaz y María Celeste Arrarás incluidas. Sincero, sin dar rodeos y con el corazón en la mano respondió a la pregunta del millón. "Lamentablemente, nada es para siempre. A mi me afecta muchísimo ver a una compañera de repente ya no estar a mi lado", contó a Yoselín Acevedo en esta entrevista. "Me molesta, me afecta, me pone preocupado", prosigue el conductor de origen cubano. Una preocupación que se extiende a todas sus compañeras despedidas en estas semanas del famoso canal hispano. Pero conociéndolas, tiene la certeza de que encontrarán su camino y brillarán como siempre han hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te das cuenta de que esa persona va a estar bien porque uno la conoce, porque uno sabe que esa persona es una mujer fuerte dispuesta a hacer todo lo posible para salir adelante y va a caer parada. Me afecta porque le tengo sentimiento, porque sucede algo de repente inesperado, pero sé que van a estar bien y es eso, seguir adelante y buscar el lado positivo", concluyó el conductor de 44 años. Aunque por las tres siente un gran afecto, es con María Celeste con quien tiene una unión especial. Ella fue una de sus mentoras y personas clave que le dio la oportunidad de abrirse paso como presentador en televisión. De ahí nació una amistad muy bonita que ha ido creciendo con los años y que a pesar de lo sucedido sigue intacta.

Close Share options

Close View image Jorge Bernal se pronuncia sobre el despido de su compañera Carolina Sandoval de Suelta la sopa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.