Hija de Angélica Rivera permanece en cuarentena por el coronavirus Desde el sofá de su casa, Fernanda Castro compartió la noticia y la razón por la que se encuentra en casa hasta nueva orden cumpliendo las medidas requeridas. By Teresa Aranguez El coronavirus es una amenaza para cualquier ciudadano del mundo, por eso se están tomando las medidas necesarias para evitar la expansión de su contagio. Como medida preventiva contra esta pandemia mundial, Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, ha reconocido estar en cuarentena. La joven universitaria así lo afirmaba en sus redes sociales después de que se cancelaran sus clases universitarias por precaución. El aburrido encierro le motivó a escribir un mensaje donde pedía consejos. "Estoy en cuarentena, me cancelaron la universidad, así que díganme y denme ideas de qué hacer", expresó a sus seguidores, a quienes recordó algo muy importante en estos momentos. "Cuídense, lávense las manos", aconsejó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que la hermana de Sofía Castro se encuentra en Estados Unidos desde hace unos años estudiando música en la universidad de Berklee College of Music, en Boston. El país ha sido azotado por el virus y por lo mismo ha de respetar el protocolo establecido por el gobierno. Fernanda ha heredado la vena artística de sus padres pero en vez de tomar el camino de la actuación ha escogido el de la música. A través de sus redes ya nos ha hecho cómplices de algunas de sus composiciones y talento, tiene de sobra. Quizás estos días de encierro son una oportunidad para seguir creando cosas maravillosas. ¡Ánimo!

