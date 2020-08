Los amores de Christian Nodal antes de Belinda El cantante de música regional mexicana Christian Nodal vive un apasionado con la estrella mexicana del pop Belinda. ¿Quienes ocupaban su corazón antes? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha confirmado que los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda son novios. “Están felices y enamorados”, confirmó a People en Español, Conchita Oliva, la publicista de Nodal. Por su parte, Danna Vázquez la publicista de Belinda agregó: "Es amor...Sí son novios”. La princesa del pop ha tenido romances con varios famosos como los cantantes Lupillo Rivera y Maluma y el mago Criss Angel antes de encontrar el amor con Nodal. ¿Pero quiénes ha ocupado antes el corazón de la estrella de música regional mexicana? Image zoom (Rich Fury/Getty Images) María Fernanda Guzmán es su guapa exnovia, de quien el cantante se separó en diciembre. A María Fernanda no le faltarán pretendientes ya que la hija del exfutbolista Daniel Guzmán —mejor conocido como 'El Travieso Guzmán, ahora técnico del equipo de fútbol Atlas de Guadalajara— recibe un sinfín de piropos en redes sociales por su belleza. Según reportes, la joven borró sus fotos con Nodal de redes sociales tras hacerse publico el noviazgo del cantante con Belinda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se conoció trabajando juntos como jueces del programa La voz (TV Azteca). Antes de compartir su amor por María Fernanda, Nodal tuvo una relación con otra hermosa joven mexicana. Se trata de Estibaliz Badiola, originaria de Tijuana, Baja California, también cantante. ¡Sin duda el intérprete de "Adiós amor" ha tenido suerte en su vida amorosa!

