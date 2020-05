Esposo de Adriana Louvier es el entrenador personal de Zuria Vega El responsable de que la actriz mexicana luzca ese figura tan espectacular que presume en las redes sociales es el esposo de la protagonista de exitosas telenovelas como Yo no creo en los hombres. ¡Conócelo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A un año del nacimiento de su segundo hijo, Zuria Vega luce un físico envidiable a través de sus redes sociales fruto de su disciplina con el ejercicio y su rigurosa alimentación. "Tienes que ser disciplinado con el ejercicio, la verdad es que para ver resultados te tienes que poner un objetivo y luchar por llegar a ese objetivo", reconoció recientemente la guapa actriz mexicana en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram. "Definitivamente la respuesta para lograr resultados físicos en el cuerpo es la alimentación y la disciplina porque si no no se llega", reiteró la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor, Mar de amor y, más recientemente, Mi marido tiene familia. La espectacular figura que luce actualmente la intérprete de 31 años no sería posible sin las exigentes rutinas de ejercicio que le prepara su entrenador personal y amigo Guto Salas, quien a su vez es el esposo de la talentosa actriz mexicana Adriana Louvier. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Guto, quien tiene poco más de 40 mil seguidores en Instagram, y la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres y Caer en tentación se casaron a finales de 2016 en México, por lo que llevan tres años de feliz matrimonio. "Te amo con todo mi corazón esposa, gracias por aceptarme cómo soy y por todos los momentos que hemos pasado juntos, por todas las carcajadas y los momentos ordinarios que se tornaron extraordinarios. Te amo mucho", fueron las románticas palabras que le dedicó Guto a su esposa en diciembre del año pasado con motivo de su tercer aniversario de boda.

Esposo de Adriana Louvier es el entrenador personal de Zuria Vega

