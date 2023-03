Zuria Vega habla de la revelación de Alberto Guerra de que ella lo salvó de las adicciones Alberto Guerra reveló públicamente que gracias a su esposa Zuria Vega dejó su adicción al alcohol y las drogas; ahora, la actriz opina al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Marimar Vega dio a conocer que lanzaba un podcast titulado El rincón de los errores. Uno de sus primeros invitados fue su cuñado Alberto Guerra, quien está casado desde hace una década con su hermana Zuria. En dicha emisión el actor habló de su lucha con las adicciones a las drogas y el alcohol que tiene casi cinco años sin consumir. Además, aseguró que fue gracias a su esposa que se salvó de esta situación. Así, la intérprete de Marcia en la película ¿Y cómo es él? reaccionó ante estas declaraciones de su marido. "Creo que es muy importante darle visibilidad a estos temas", advirtió Zuria Vega a los medios de comunicación. "Ahora el podcast de mi hermana [Marimar], donde uno puede hablar de cosas de una manera más cómoda, en confianza, creo que es padre [bonito]", agregó. "Al final, hablar de temas que pueden ayudar a alguien, porque no sabes quién te está viendo, me parece siempre muy importante. Me parece muy valiente e importante de Alberto hablarlo". Zuria Vega y Alberto Guerra Zuria Vega y Alberto Guerra | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a los rumores que aseguran que la famosa y Guerra tienen problemas de pareja que los podrían llevar a una separación, esta aseguró que son mentiras. "No sé quién saca eso. No hombre, estamos juntos, felices, nos amamos", aclaró. Zuria Vega también dejó claro que no reniega de las telenovelas como se ha mencionado; por el contrario, no duda en poder realizar algún melodrama si la trama le parece interesante. "Cuando llegue el momento, llegue la historia", mencionó. "Lo que busco son historias que me importen, que quiera, que me muevan, que me apasione contar, cuando llegue, si llega en una telenovela regresaré. Jamás, me vas a escuchar [renegar de ellas], le debo muchísimo de mi carrera a las telenovelas y cuando llegue el momento ahí estaré", advirtió. "Estoy lista para lo venga".

