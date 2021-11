Zuria Vega revela que perdió un bebé

Es bien sabido que Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra son padres de dos niños, Lúa y Luka. Sin embargo, antes de dar a luz a su primera hija perdió a un bebé a las pocas semanas de gestación. Un hecho que la marco de manera importante y ahora relata cómo vivió esa dura experiencia.

"Antes de Lúa, Alberto y yo ya estábamos buscando ser papás. Y me quedé embarazada, pero desde que me quedé embarazada algo en mí sabía que no estaba bien. Siempre he seguido mucho mi intuición", narró en entrevista con Mara Patricia Castañeda (YouTube). "Le dije a Alberto 'pero todavía no hay que decirle a nadie'. Solo le lo dijimos a mi papá, en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos. Como a las semanas, lo perdimos y a mí me dio durísimo".

La actriz confiesa que lo que sintió al sufrir esta situación. "Tiene que ver con toda esa cosa, que no lo tenemos consciente, así muy claro, pero desde que somos chiquitas traemos esta cosa de 'vas a ser mama'; entonces, si no eres mamá o pierdes un bebé no vales lo suficiente, y no es cierto. Pero así sientes cuando pierdes un hijo; sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando. Digo '¿qué pasa si no voy a poder tener hijos? ¿Me va a dejar?'. Gracias a Dios y a Alberto que me frenó", confesó.

Zuria Vega Zuria Vega | Credit: Mezcalent

Esta experiencia y tener a su primera nena la motivaron para crear un canal titulado 'Soy mamá'. "Cuando tengo a Lúa, tenía esa espinita de decir '¿cómo, esto también esto es la maternidad?'. 'A mí no me dijeron que me iba a pasar esto' o 'que iba a llorar en la regadera' o que 'iba a sentir esta soledad' o 'que se me iba a caer el pelo'", mencionó

"Todas estas cosas es importante decirlas también, eso no te hace mala mamá", agregó. "La gente que me conoce sabe que no hay nada en la vida que ame más que ser mamá y a mis hijos, pero conlleva cosas, cosas cabronas, la verdad".