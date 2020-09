Zuria Vega recuerda cómo superó, embarazada de 7 meses, la trágica pérdida de su papá “Le costó trabajo irse, porque sabía que no conocería a su nieta”, contó la actriz en una íntima sesión de preguntas y respuestas en sus redes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Gonzalo Vega, papá de las actrices Zuria y Marimar Vega, falleció el 10 de octubre de 2016 después de luchar durante ocho años contra una enfermedad parecida a la leucemia, llamada mielodisplasia. Con una entrañable foto del día de su boda y un bello poema que solía recitarle su papá, así recordaba Zuria Vega hace un año el tercer aniversario de la muerte de su queridísimo padre. En una reciente sesión de preguntas y respuestas, alguien le preguntó a la esposa de Alberto Guerra como le había hecho ella para superar la muerte de su progenitor. “Es un proceso, creo que cada quien lo vive de forma distinta. Yo tenía siete meses de embarazo cuando mi papá murió”, recordó con voz triste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sé que está muy trillado, pero yo cada vez siento a mi papá más cerca. Lo siento presente todo el tiempo, lo siento presente en mis hijos,siento que me da señales, hablo con él, entonces siempre está cerquita de mí”. Fruto de su relación, esta linda y enamorada pareja de Zuria y Guerra tiene dos bebés: Lúa y Luka, de tres y un añito, respectivamente. Después de luchar con tan larga enfermedad, a su papá le costó mucho trabajo irse, reconoció su hija, porque sabía que no llegaría a conocer a su nieta. Pese a todo, la pequeña Lúa reconoce a su abuelo en las fotografías, algo que asombró a su mamá. “Mi hija ve fotos de mi papá y lo conoce. Eso no me lo explico aún, pero yo creo que sí se conocieron. Eso no me lo explico aún, pero yo creo que sí se conocieron. Se cruzaron en un punto... Me queda claro”, afirmó.

