Zuria Vega habla de cómo es su relación con la hija de su esposo Alberto Guerra Como pocas veces sucede, la actriz mexicana tocó el tema durante una reciente transmisión en vivo que hizo a través de Instagram. Además de ser mamá de Lúa y Luka, Zuria Vega es madrastra de Pe, la hija que su esposo, el actor de origen cubano Alberto Guerra, tuvo hace casi dos décadas fruto de una relación anterior. Como pocas veces sucede, la actriz mexicana habló en una reciente transmisión en vivo que realizó en Instagram sobre cómo es la relación que mantiene con la joven de 18 años. "Superbuena, siempre ha sido superbuena. Yo a Pe la conocí cuando era una niña y ahorita Pe va a cumplir 19 años", contó la talentosa intérprete de 31 años. Image zoom Zuria Vega y su hijastra Mezcalent; Instagram Pe "Pe es una parte fundamental e importantísima de la vida de mi esposo y pues así lo conocí yo y es su hija y es la hermana de mis hijos y así será siempre", agregó. La protagonista de exitosas telenovelas como Un refugio para el amor y Mi marido tiene familia señaló que su hija mayor, Lúa, se lleva de maravilla con la primogénita de Alberto. "Lúa adora a Pe", compartió Zuria, quien tiene 4 millones de seguidores solo en Instagram. Alejada de las telenovelas desde hace poco más de un año, la actriz no tiene planes de volver a protagonizar un melodrama, al menos no en un futuro cercano. "Otra novela no pronto", aseguró. "Ha habido propuestas muy interesantes pero se me cruzaba en fechas con otro proyecto que tengo ya en puerta que me entusiasma mucho". Image zoom Zuria Vega Mezcalent Zuria también descartó que vaya a haber una tercera temporada de Mi marido tiene familia, una de las telenovelas más exitosas y especiales de su carrera. "No saben cómo les agradezco el amor que le tienen a ese proyecto, pero no. Yo creo que ya tuvo su ciclo", respondió sobre el tema ante las insistentes preguntas de sus fans. La actriz reconoció que nunca llegó a esperarse el éxito tan grande que tuvo la telenovela. "Jamás esperé que ese proyecto fuera a tener el éxito que tuvo, o sea nunca me lo esperé que fuera a tener tantas temporadas. Julieta es un personaje que llevo así arraigado y que me costó muchísimo soltar, sobre todo cuando me tuve que ir por el embarazo", se sinceró.

