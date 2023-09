Zuria Vega defiende a actriz de ser la tercera en discordia en su matrimonio Luego de que Alberto Guerra fuera señalado de supuesta infidelidad a Zuria Vega con la actriz Paulina Dávila, es la esposa del actor quien habla por la tercera involucrada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, el matrimonio conformado por Zuria Vega y Alberto Guerra estuvo en el ojo del huracán, debido a que se dijo que el actor había cometido una supuesta infidelidad con Paulina Dávila, quien lo acompañó a uno de los conciertos de Karol G en Los Ángeles, California. Incluso, el intérprete de Manuel en la serie La Jauría abordó el tema y desestimó cualquier especulación. Ahora, la famosa no dudó en abordar directamente el tema. "Ya ni me pregunten de eso. Les juro que [es] muy chistoso; nos reíamos los dos viendo, lo juro, muertos de rosa con nuestros hijos ahí viendo [los comentarios sobre infidelidad en las redes sociales]", advirtió a los medios de comunicación. "Decíamos '¿qué onda? Es decir ¿uno tiene que dejar de vivir ?', '¿Uno tiene que dejar de tener un amigo, una amiga?'". La protagonista de la telenovela Mi marido tiene familia fue enfática al defender a Dávila, la actriz que fue señalada como la tercera en discordia dentro de su matrimonio, dejando claro que mantiene una amistad con ella y pidiendo respeto hacia las mujeres para que no sean juzgadas sin bases. Zuria Vega y Alberto Guerra Credit: Manuel Velasquez/Getty Images for Tiffany & Co. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto si me gustaría decirlo, ya que me lo preguntan, dejarlo bien claro en cámaras. Me parece horrible como siempre se ataca a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, en este caso [Paulina Dávila] una amiga mía", enfatizó. "Creo que está mal, creo en que esto se debe cambiar y creo que por eso hay que dejarle de dar importancia a este tipo de cosas". Zuria Vega y Alberto Guerra estuvieron juntos en un evento público, donde dejaron claro que su matrimonio no atraviesa por ninguna crisis, tal como se ha asegurado.

