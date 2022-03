Zuria Vega dice que apoya a su hijo cuando se pone los vestidos de princesa de su hermanita La actriz Zuria Vega Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zuria Vega no quiere que su hijo Luka se sienta juzgado si decide ponerse los vestidos de princesa de su hermana Lúa. La actriz mexicana tiene dos hijos con el actor cubano Alberto Guerra y habló con la revista mexicana Cosmopolitan sobre la crianza de los niños. La estrella de telenovelas dice que no ve nada malo en que su hijo Luka, de 2 años, use "vestidos de princesa de su hermana Lúa, de 5. La protagonista de Mi marido tiene familia y La venganza de las Juanas dice que quiere que sus hijos se sientan libres de expresarse y que crezcan sin la presión de estar definidos por "roles" o estereotipos. "Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos", dijo la actriz. "También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello". Zuria Vega Credit: (Manuel Velasquez/Getty Images for STARZPLAY) Ambos actores protegen la privacidad de los niños y han decidido no mostrar sus rostros en las redes sociales para no exponerlos al mundo de la fama y la farándula. Zuria Vega Credit: (Victor Chavez/WireImage) "Si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará", reconoce la estrella de 33 años. "En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par", dijo sobre su matrimonio con Guerra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zuria Vega Alberto Guerra Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) La famosa mamá no le prohibe a su hijo usar la ropa de su hermana, si es lo que el niño desea. "Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien", aseguró. "En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad". En el 2020, Alberto Guerra —quien actúa junto a Sofía Vergara en la serie Griselda de Netflix— compartió una foto de Luka, de entonces 1 año, con un vestido de su hermana Lúa, mostrando su apoyo al niño a la hora de escoger su propio vestuario.

