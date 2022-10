Muere el cantante Zuri Craig a los 44 años Así lo confirmaba su familia en un conmovedor comunicado este domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que los rumores de la muerte del artista Zuri Craig se dispararan, su familia publicó un comunicado confirmando la noticia. "Es con gran tristeza que les anunciamos la transición de nuestro amado hijo, hermano y amigo, Zuri Craig", lee el escrito en el que se hace mención al tema que todo el mundo se pregunta: la causa de su muerte. Si bien no confirmaron qué pasó, sí pidieron tiempo para dar más información al respecto. "Gracias de antemano por sus oraciones. Por favor, honren nuestra privacidad durante este inimaginable momento de luto. Detalles oficiales más adelante", concluye. Zuri Craig y Jeffrey Lewis Zuri Craig y Jeffrey Lewis | Credit: (Photo by Gary Gershoff/WireImage) Craig, de 44 años, tenía una amplia carrera musical que incluye su paso por America's Got Talent junto a su compañero Jeffrey Lewis. Juntos formaron la CraigLewis band con la que compitieron en el famoso show en su décima temporada y recibieron una gran ovación. Ambos se conocieron en la universidad y su amor por la música les unió de inmediato. Youtube se convirtió en la plataforma que les ayudó a darse a conocer y empezar su hoy ya reconocida carrera musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenían una agenda repleta de compromisos tal y como muestran sus redes. La próxima cita era en Georgia, el 30 de octubre. La cuenta de la banda en Instagram se ha llenado de mensajes de condolencias y cariño por parte de sus fans. Que En Paz Descanse.

