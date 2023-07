Tras cuatro años de amor, Zuleyka Rivera anuncia que terminó su noviazgo con el poderoso productor Luian La ex Miss Universo Zuleyka Rivera dio a conocer que daba por terminado su romance con el poderoso productor que descubrió a Bad Bunny, tenemos todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Vaya semana! Primero fueron Rosalía y Rauw Alejandro, quienes dieron a conocer que daban por terminado su compromiso, hoy la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, usó sus redes sociales para anunciar su ruptura con Dj Luian. "Es difícil tener que hacer estas cosas públicas, pero aquí voy. Es de conocimiento de ustedes mi relación con Luian, la cual hoy día doy por terminada debido a diferencias de objetivos y planes a largo plazo. Mi amor hacia él sigue intacto", escribió la también conductora junto a una postal en donde se ve abrazando a su ex. Zuleyka Rivera mensaje Zuleyka Rivera mensaje | Credit: Instagram Zuleyka Rivera "Han sido 4 años de mucho respeto, admiración, cariño y aprendizaje; soy partidaria de que las personas llegan a tu vida para enseñarte a crecer, por esa razón nunca he dejado ni dejaré de creer en las oportunidades de las relaciones sentimentales". Fue en julio del 2021 que tras constantes rumores sobre un posible romance, la pareja confirmó con una fotografía, también publicada en sus redes sociales, que estaban enamorados. Muchos famosos reaccionaron entonces con aplausos y cariñosos mensajes para los novios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces, Luian, quien es compositor y fue el productor de música urbana que descubrió a Bad Bunny, se dejó ver constantemente con su amada. Zuleyka Rivera y Dj Luian Zuleyka Rivera y Dj Luian | Credit: Mezcalent "A mis amigos, ustedes, y los miembros de la prensa, con mucho respeto, les pido que estas sean mis únicas declaraciones al respecto. Afrontar una separación implica aceptar la realidad de una pérdida y ser consciente de que siempre será una experiencia dolorosa", dijo Rivera quien es madre de un adolescente. "Mi enfoque actual consiste en atravesar este proceso de forma saludable, centrando mi atención en mí misma, en mi hijo, en mi familia y en mi carrera profesional", finalizó Rivera.

