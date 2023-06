El reencuentro de Zuleyka Rivera y su ex José Juan Barea por un motivo que los une Así fue el reencuentro de Zuleyka Rivera con su ex, el baloncestista José Juan Barea en un emotivo día para ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zuleyka Rivera compartió en su Instagram fotos de la graduación de su hijo Sebastián. La exMiss Universo puertorriqueña vivió un emotivo día en la escuela del niño. Su expareja, el baloncestista José Juan Barea también estuvo presente cuando su hijo Sebastián Barea recibió su diploma. "Graduación de quinto grado. ¡Que bendición más hermosa verte crecer! Ya estás dejando de ser un bebé para convertirte en un adolescente", compartió la orgullosa mamá en sus redes sociales. La madre y los hermanos de Zuleyka estuvieron ahí para aplaudir al estudiante, que ya pasa a la escuela intermedia. El jugador de los Mavericks de Dallas también compartió en sus Instagram Stories una foto con su hijo graduado y con su esposa, la actriz y exreina de belleza puertorriqueña Viviana Ortiz y los hijos de ambos, Paulina y José Juan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zuleyka Rivera Credit: Denise Truscello/WireImage Zuleyka y José Juan Barea se separaron en el 2013, anunciando la noticia vía comunicados. "Me queda la inmensa satisfacción de que, como mujer y como madre, di todo de mí a cambio de nuestra felicidad. Pero esta es una labor de dos. La vida continúa y yo sigo hacia adelante con la frente muy en alto y con la certeza de que pronto todo esto pasará", expresó Zuleyka. "Mi hijo ha sido, es y será mi única prioridad, la razón de mi vida y el motivo por el cual seguiré luchando". Barea, por su parte, Barea expresó sobre su ruptura: "Zuleyka y yo no estamos juntos desde hace algún tiempo. Aun así hemos mantenido una comunicación saludable por el bien de nuestro querido hijo". Y añadió sobre la madre de su primogénito: "A Zuleyka la admiro y respeto como mujer y madre de mi hijo, y eso siempre será así". Hoy parecen tener una buena relación como padres de Sebastián y la familia entera estuvo presente para celebrarlo. ¡Felicidades!

