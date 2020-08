Zuleyka Rivera entabla una demanda millonaria contra importante empresa por mal uso de su imagen Los abogados de la modelo y conductora puertorriqueña aseguran que las tiendas Kress siguen usando su imagen para la firma pero sin abonar lo acordado por ambas partes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su sonrisa es su principal carta de presentación. De sobra es conocida la alegría y buena vibra que Zuleyka Rivera siempre desprende. Ya sea en redes, en televisión o en plena calle, la puertorriqueña destaca por jamás verse involucrada en conflictos de ningún tipo. Pero cuando le tocan lo suyo, como a todo el mundo, reacciona. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. La modelo ha entablado una demanda millonaria contra las tiendas Kress, de su natal Puerto Rico, con las que había firmado un contrato en 2008 para ser imagen de las mismas y crear una línea con su nombre. Según el programa El gordo y la flaca, que pudo entrevistar al abogado de la también conductora, ella recibía $100 mil dólares anuales por este acuerdo. Pero en 2018 dejaron de hacerlo y el pago quedó reducido a $20 mil. A pesar de no ingresarle lo acordado, ellos siguieron usando su imagen. Después de un tiempo intentando que se arreglasen las cosas, finalmente Zuleyka ha decidido poner el caso en manos de uno de los mejores abogados de su país con el fin de recuperar lo que es suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay peor daño que se apropien de tu imagen sin tu consentimiento", explica Edwin Prado. "Imagínate que tú no tengas control de tu imagen. Hay daños más allá de lo que se vendió o se dejó de vender. En la demanda interpuesta, además de pedir lo que le deben, su clienta exige una compensación por los daños y prejuicios provocados por el uso indebido de su nombre y de su imagen. "Nosotros estimamos en más de un millón de dólares", ha informado el letrado. Por el momento Zuleyka se mantiene recluida en su hogar con su hijo Sebastián respetando las medidas de seguridad que se requieren en esta cuarentena, pero siempre muy al pendiente de este asunto que arrastra desde hace dos años.

