Zoraida Gómez rompe el silencio sobre la situación de su hermano Eleazar Gómez tras salir de prisión Tras evitar pronunciarse sobre la situación de Eleazar Gómez, su hermana Zoraida se pronuncia de manera directa ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Eleazar Gómez fue llevado a prisión, el 6 de noviembre de de 2020, tras ser encontrado culpable de agredir físicamente a Stephanie Valenzuela, su hermana Zoraida Gómez había preferido mantenerse hermética ante el tema; incluso, prefería mantenerse alejada de la prensa para no haber al respecto. Ahora, rompe el silencio y habla de la situación actual del actor tras estar libre. "Estoy contenta porque lo he visto muy cambiado, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas positivas; de seguir con su música, sus proyectos y eso es lo que a mí como me hermana me deja tranquila de saber que le está echando todas la ganas para estar bien", mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Para la actriz también es importante que el protagonista de la telenovela Atrévete a soñar haya mantenido una buena actitud durante este complicado proceso. "Estoy sorprendida y lo admiro profundamente por la valentía que tiene para salir adelante, de las ganas que tiene, de la energía que maneja ante cualquier situación", mencionó. "Lo he visto durante toda nuestra vida, que nos han pasado cosas muy, muy fuertes, y siempre tiene una actitud muy positiva y muy propositiva", continuó. "A mí me da mucho gusto que no haya un tema de depresión ni nada de eso". Zoraida Gómez Zoraida Gómez y su hermano Eleazar Gómez | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zoraida Gómez dejó claro que, pese a ser familiares, no quiere hablar de ningún asunto que le corresponde a Eleazar Gómez y prefiere que lo cuestionen directamente. "Es un tema que a él le correspondería contestar, no a mí porque somos dos individuos. En lo que a mí me toca, es mi hermano, lo amo y siempre voy a estar para él. Eso es lo que a mí me toca, él tiene su vida. Y cuando a él le toque ir a eventos ya le preguntarán", concluyó.

