Zoraida Gómez reaparece en redes con este mensaje tras la detención de su hermano La actriz mexicana, que se mantenía alejada de las redes sociales desde el pasado jueves, compartió este significativo mensaje en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De la felicidad más absoluta por el nacimiento de su hijo a la pesadilla más horrible. El cuento de hadas en el que parecía vivir la actriz mexicana Zoraida Gómez desde que el pasado mes de septiembre diera a luz a su primogénito ha sufrido un inesperado giro de guion que ha empañado por completo su dicha y la de su familia. La detención de su hermano Eleazar Gómez el pasado jueves en la Ciudad de México tras presuntamente haber golpeado a su novia mantiene en vilo a la inolvidable José Luján de la exitosa telenovela juvenil de Televisa. La actriz de 35 años, quien se mantenía alejada de las redes sociales desde que su hermano fuera detenido por la policía, reapareció este lunes en Instagram con un escueto pero significativo mensaje con el que deja entrever que tiene confianza de que todo saldrá bien. Image zoom Credit: Instagram Zoraida Gómez "Fe", escribió a través de una publicación en Instagram Stories. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es su único hermano, Zoraida mantiene desde niña una relación muy cercana y especial con Eleazar debido a la poca diferencia de edad que existe entre ambos. La actriz incluso ha llegado a referirse a su hermano como su ‘superhéroe’, como prueba una publicación que compartió meses atrás por medio de su perfil de Instagram. Image zoom Eleazar Gómez y Zoraida Gómez | Credit: Mezcalent (x2) Para Eleazar, Zoraida también es una de las personas más importantes de su vida. El galán de telenovelas, quien grababa actualmente en México el melodrama La mexicana y güero junto a Itatí Cantoral, Juan Soler y un gran elenco, esperaba con mucha ilusión la llegada de su sobrino.

