¿No lo quieren contratar? Zoraida Gómez rompe el silencio y habla de la situación actual de su hermano Eleazar La actriz de la exitosa telenovela Rebelde fue abordada este miércoles por los medios de comunicación durante un evento en México sobre la situación actual de su hermano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zoraida Gómez Zoraida Gómez y su hermano Eleazar Gómez | Credit: Mezcalent (x2) Después de la tempestad llega la calma. Tras vivir meses difíciles luego de la detención de su hermano Eleazar, Zoraida Gómez está muy feliz de ver al artista retomando su carrera. "Estoy muy contenta, mi hermano ya está regresando a lo suyo, a lo que más le apasiona que es la música y toda la familia apoyándolo muchísimo, todos sus amigos. Yo creo que con fe y con ganas y con disposición y con buena voluntad salen bien las cosas, así que muy contenta", declaró este miércoles la actriz mexicana en un encuentro con medios de comunicación en México. "Hay que retomar siempre, hay veces que hay tempestades, nos caemos, pero hay que levantarnos y de eso se trata la vida: de aprender y de seguir avanzando", aseveró. La inolvidable José Luján de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, quien se convirtió en madre el año pasado, compartió que su hermano se encuentra "muy bien" y "muy positivo". Zoraida Gómez Zoraida Gómez | Credit: Mezcalent "Sí, claro, está tomando sus terapias y todo. Él está muy bien, la verdad que muy positivo, muy proactivo y eso es lo que a mí más me llena el corazón de alegría", dijo. ¿Pero será cierto que nadie lo quiere contratar después de lo sucedido? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú sabes que la gente va a decir muchas cosas, pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar y ya los contratos llegarán en su momento y ahorita él está trabajando, al final ¿cómo lo van a contratar si está chambeando con su música?", salió en su defensa. "Yo siempre he dicho que los hechos valen más que mil palabras y ahorita él está trabajando y entonces hay que apoyarlo", señaló la actriz, quien supera el millón de seguidores en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿No lo quieren contratar? Zoraida Gómez rompe el silencio y habla de la situación actual de su hermano Eleazar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.