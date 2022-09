Zoraida Gómez revela si asistirá a boda de Maite Perroni Tras darse a conocer que Maite Perroni y Andrés Tovar están preparando su enlace matrimonial, Zoraida Gómez reveló si ya recibió la invitación al evento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Maite Perroni y Andrés Tovar se comprometieron en matrimonio. Además, la actriz reveló que ya están llevando a cabo los preparativos de su boda. Y si bien no ha dado muchos detalles al respecto, dejó claro que será algo íntimo donde le acompañen familiares y amigos cercanos. Ante ello, Zoraida Gómez, quien fue compañera de la también cantante en la telenovela Rebelde, revela si ya fue invitada al enlace matrimonial. "No", respondió Gómez a la pregunta expresa de los medios de comunicación sobre si está lista para la boda de Maite Perroni. "No tenía ni idea qué se va a casar ¿no será un chisme?". Cuando le confirmaron que la noticia la dio la propia Perroni, le envió sus mejores deseos. "Si ya lo dijo Maite ¡qué maravilla! Te deseo todo lo más bonito, puras cosas lindas que te mereces porque eres un gran ser humano", expresó. "Todo lo mejor para este amor. ¡Qué viva el amor!". La actriz también habló del primer cumpleaños de su hijo Maximiliano, que se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre de 2022. "Tuvimos la gran fortuna de que Dulce [María] fuera con su bebé, que no se conocían; fue un momento muy bonito. Ya crecimos, ya somos mamás y es otra etapa, y compartir distintas cosas", reveló. Zoraida Gomez y Maite Perroni Zoraida Gomez y Maite Perroni | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay que estar en positivo, tener una energía bonita. Creo que las cosas malas no tienen por qué llegar", advirtió. "Hay que mostrar poquito [de mi vida personal y mi faceta como mamá]. A la gente le gusta ver cosas bonitas. Me han visto crecer desde chiquita y negarles también esta parte, no se me hace justo, al contrario, mostrarles en qué faceta estoy". Zoraida Gómez está preparando una obra de teatro donde compartirá créditos estelares con Nacho Casano.

