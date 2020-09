Zoë Saldaña engalana la nueva portada de "Los más influyentes" de People en Español En exclusiva, la actriz de origen dominicano y puertorriqueño habla de su vida familiar, cómo ha sorteado las duras pruebas impuestas por el 2020 y la fuerza de los hispanos en un año electoral. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Zoë Saldaña engalana la portada de octubre de la revista People en Español dedicada a "Los más influyentes", donde habla en exclusiva sobre su carrera y activismo, así como de su vida familiar con su esposo Marco Perego y sus tres hijos. La actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña revela cómo le ha hablado a sus hijos —Zen, de 3 años y los gemelos Bowie y Cy, de 5— sobre la pandemia, el racismo y la discriminación a la vez que ella y Perego les están enseñando con su ejemplo a lograr cambios positivos en el mundo. Image zoom Foto por Lauren Dukoff/Supervision NY SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Este año no voy a hablar de cuán maravillosamente estoy. No estoy maravillosamente, estoy OK,” se sincera la actriz de 42 años. “Tengo el corazón pesado, quiero llorar todos los días. Me estoy permitiendo ser vulnerable y ser frágil”. La pandemia le ha costado la vida a amigos de la actriz y si bien el virus no ha llegado a su casa, sí tocó las puertas de familiares. “Tengo tías, primos que han resultado positivos a la COVID. Estoy rezando y estoy manteniendo la cordura para poder ser fuerte para ellos. Este año nos ha golpeado a todos”, dice. Image zoom Michael Tran/FilmMagic Como ha sido el caso con casi todos sus colegas, los proyectos laborales que tenía en puerta fueron aplazados por la pandemia, pero Saldaña sigue teniendo reuniones por medio de videoconferencias y mantiene la fe de poder volver a la normalidad un día no muy lejano. Eso sí, todo a su tiempo. “He bajado la velocidad para poder ser bondadosa conmigo misma”, admite. “Al ser bondadosa conmigo, lo soy con todos a mi alrededor: mi esposo, mis hijos, mis vecinos”. Image zoom Foto por Lauren Dukoff/Supervision NY Ayudar al prójimo es una prioridad para Saldaña, quien ha usado su fama e influencia para abogar por los derechos de los DREAMers y las familias inmigrantes. Eso además de ser una defensora de los derechos de la mujer, la igualdad de salarios y el movimiento Time’s Up. “Es importante que como mujeres sigamos siempre ayudándonos, informándonos porque cada vez vamos a saber más. Hay mucho terreno por cubrir”, reconoce la fundadora de la plataforma digital BESE.com, cuya misión es amplificar voces que han sido marginadas e ignoradas por los medios de comunicación convencionales. Image zoom Foto por Lauren Dukoff/Supervision NY Tras la muerte del afroamericano George Floyd en mayo a manos de un policía estadounidense de la raza blanca en Minneapolis, Saldaña también habló con sus hijos sobre las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. “Uno de los varones, que es más maduro emocionalmente, es el que ha estado tratando de procesar todo más agresivamente y pregunta: '¿Puedo decir que las vidas negras importan?'. Le decimos que tiene que hacerlo, porque nosotros importamos de la misma manera que importan todos”, dice. “Es hora de que tengamos conversaciones abiertas sobre el verdadero racismo sistémico que existe dentro de nuestras comunidades”. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images En agosto, la actriz también formó parte de una charla virtual en la Convención Nacional Demócrata sobre la importancia de la representación latina en las urnas. Además se unió a una campaña de la organización Voto Latino —junto a Marc Anthony, Becky G y Eva Longoria, entre otros— para motivar a los hispanos a registrarse para votar antes de las elecciones presidenciales en noviembre. "Si no contamos, no existimos. Por favor voten", suplica. "Si no votamos no seremos responsables del cambio en esta nación. Le imploro a mi comunidad que por favor vote". Para leer la entrevista completa de Zoë Saldaña busca la edición de octubre de People en Español ya a la venta.

