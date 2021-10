Exclusiva: Zoë Saldaña habla de su rol en la nueva serie animada Maya and The Three de Netflix La actriz dominicana Zoë Saldaña conversó de lo orgullosa que se siente de sus raíces latinas y de poder dar voz a la princesa Maya en esta nueva producción que se estrena este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz de raíces dominicanas Zoë Saldaña reveló a People en Español lo que ha significado prestar su voz al personaje principal de la nueva miniserie animada Maya and The Three, que se estrena este viernes en Netflix. "Significa para mí una celebración a lo que es la cultura latinoamericana. También es finalmente una oportunidad de poder compartir un poquito de nuestras raíces, pero de una manera tan animada y viniendo de un lugar de tanto amor", dijo en exclusiva en People VIP. "Estamos presentando un escenario muy cómodo para uno sentarse en familia y ver una historia muy universal de una chica de 15 años que es superrebelde, pero sabe quién es y conoce su voz", agregó. Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p. m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

