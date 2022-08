Exclusiva: Zion tira la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 41 Aquí todos los detalles sobre el festejo que llevará a cabo Zion. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes 5 de agosto de 2022, Zion cumple 41 años; por ello, ha decidido celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial. Así, ha decidido realizar un viaje en compañía de sus familiares y amigos para que disfruten con el cantante, quien hace un recuento a más de cuatro décadas de vida. "Me siento contento por todo, considero que cada cosa ha impactado de forma diferente a través de mi música", mencionó a People en Español. El intérprete de "Yo voy", también revela decisiones que han sido fundamentales para crecer personal y profesionalmente. "El poder convertirme en empresario a la misma vez que mantener mi legado musical, considero que es uno de mis mayores aciertos", confesó. "Hoy en día agradezco a las nuevas plataformas interactivas que tanto nos brindan apoyo", agregó. "La verdad empezar como solista fue un reto, pero me gusta mantenerme en dúo ya que nos hace fuertes y así empezó todo". Zion Credit: BABY RECORDS INC./VGMEDIA PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre real, dio a conocer algunos detalles de cómo llevará a cabo su festejo cumpleañero. "Esta vez lo celebraré en Ibiza, España, junto a mis amigos, familiares, colegas y equipo. Lo llamo el 'Maratón II'. Me siento muy contento ya que será una semana compartiendo y celebrando la vida", explicó. "El alma de un guerrero siempre avanza, nunca retrocede", Zion Zion Credit: BABY RECORDS INC./VGMEDIA PR Este nuevo aniversario de vida confiesa que tiene "varios" sueños y está "trabajando en ellos" y hace una reflexión que comparte con todos. "Nunca abandonen sus sueños y hay una frase que me gusta y dice así: 'El alma de un guerrero siempre avanza, nunca retrocede'", expresó. ¿Qué deseo pedirá este famoso cuando apague las velitas? "En ese momento pienso tantas cosas [dice sonriendo]. Pero siempre pido por salud, que es lo más importante para continuar haciendo lo que me gusta", concluyó. Zion Credit: BABY RECORDS INC./VGMEDIA PR Zion no solo prepara su espectacular fiesta de cumpleaños, también está trabajando en "un EP muy diferente" que saldrá a finales de este año.

