Zayn Malik y Gigi Hadid se separan. Así respondió el cantante a las alegaciones de agresión a su exsuegra Zayn Malik se separa de la modelo Gigi Hadid, la madre de su bebé. Así respondió el intérprete a las alegaciones de que había agredido a su exsuegra Yolanda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid se separan, según reporta PEOPLE. La pareja tiene una hija, Khai, de 13 meses, y sorprendieron a sus fanáticos con el anuncio de su ruptura. El exintegrante de One Direction respondió a las alegaciones de que había agredido físicamente a su exsuegra Yolanda Hadid, de 57 años, durante una discusión. Malik dijo a TMZ vía un comunicado: "Niego categóricamente haber golpeado a Yolanda Hadid y por el bien de mi hija me rehuso a dar más detalles, y espero que Yolanda reconsidere sus falsas alegaciones y proceda a sanar estos problemas familiares en privado". Por su parte, la modelo de 26 años hizo esta declaración a PEOPLE a través de su representante: "Gigi está solamente enfocada en lo mejor para Khai. Ella pide privacidad en este momento". Zayn Malik gigi Hadid Credit: (Mike Coppola/Getty Images for People.com) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante de 28 años expresó en Twitter que quiere "crear un espacio seguro y privado donde su hija pueda crecer", añadiendo en su mensaje que se ha esforzado por "restaurar un ambiente familiar pacífico" y quiere criar a su hija Khai "de la manera que ella merece". En Twitter, el intérprete de "Pillowtalk" añadió que había tenido una "discusión" con un familiar de su pareja que entró a su hogar mientras Gigi Hadid estaba de viaje hace unas semanas. Según reporta PEOPLE citando documentos de la corte, el cantante fue acusado de empujar a su suegra. Zayn Malik gigi Hadid Yolanda Hadid Credit: (Karwai Tang/WireImage) Zayn dijo en Twitter que este asunto familiar fue "filtrado" a la prensa y no tuvo más opción que responder a las alegaciones en su contra, si bien siempre ha sido una persona privada. Yolanda Hadid es también madre de la modelo Bella Hadid y es conocida por su participación en el programa de telerrealidad Real Housewives of Beverly Hills. Bella Hadid, la hermana de Gigi, compartió un enigmático mensaje en las redes sociales tras darse a conocer esta disputa familiar. "No puedo hacer más por ti que trabajar en mí misma. Tú no puedes hacer más por mí que trabajar en ti mismo", expresó.

