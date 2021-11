Zayn Malik pierde contrato con su disquera tras pelea con su suegra Zayn Malik ya no grabará con la RCA pues su último disco, No body is listening no obtuvo las ventas que se esperaban. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gigi Hadid, Zayn Malik y Yolanda Hadid Gigi Hadid, Zayn Malik y Yolanda Hadid | Credit: Emma McIntyre/Getty Images; Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images; Cindy Ord/Getty Images Las cosas se complican más para Zayn Malik, luego de que en septiembre tuviera un fuerte pleito que incluyó violencia física hacia su suegra, Yolanda Hadid, que entre otras cosas ocasionó la ruptura de su relación con Gigi Hadid, así como denuncias en su contra, órdenes de alejamiento y una sentencia de 90 días de libertad condicional, una clase de manejo de la ira y un programa de violencia doméstica. Según The New York Post el exintegrante de One Direction perdió el contrato que tenía con su disquera, RCA, con la que grabó tres discos como solista. "Malik perdió su contrato discográfico con RCA debido a que su tercer álbum en solitario, Nobody Is Listening, no lograra iluminar las listas de éxitos cuando se lanzó en enero, y solo alcanzó el puesto 44 en el Billboard 200 de Estados Unidos", además de la polémica en la que está envuelto actualmente", dice el periódico. Por otra parte, fuentes cercanas a Zayn Malik contaron a la publicación que al cantante siempre le ha costado trabajo lidiar con la fama. "Zayn siente que la vida quiere atraparlo. Realmente le resulta difícil lidiar con el nivel de fama que tenía, y eso lo manifiesta comportándose de manera ingrata y arrogante ", dijo un ejecutivo musical que ha trabajado con él. "Si fuera un poco más abierto al hablar de sus problemas, creo que la gente sería más amable con él". Credit: (Photo by Robert Kamau/GC Images) Otra persona cercana reveló al periódico que Malik había estado deseando una vida familiar, y aunque la encontró con Gigi Hadid parece que eso ya quedó en el pasado. "A Zayn le resulta muy difícil confiar en la gente. Fue criado en una ciudad difícil por una madre soltera, por lo que todos sus problemas se remontan a mucho tiempo atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se sintió traicionado y defraudado por la gente. Mucha gente lo vendió. A todos los chicos de [One Direction] los vendieron personas que pensaban que eran amigos, por lo que confiar en la gente no es lo más fácil. Me imagino que tomó mucho tiempo construir esa confianza con Gigi y su familia. Los encontró cuando realmente los necesitaba. Lo recogieron ".

