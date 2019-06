Le robaron la ropa interior a Justin Bieber, ¡este actor de Hollywood confesó que lo hizo!

El actor Zach Galifianakis estuvo una vez en su vida bastante cerca de Justin Bieber, tan cerca como para tomar su ropa interior.

Galifianakis, de 49 años, se sinceró ante David Letterman en el programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction sobre el robo de un par de calzoncillos interior de Bieber después de que los dos filmaron un episodio del programa de entrevistas de Galifianakis Between Two Ferns en 2013.

Galifianakis explicó que todo sucedió que fue durante un truco en el segmento y que los necesitaba para cambiarse antes de seguir a un show de stand up la misma noche.

Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic

“Fui al trailer para quitarme las cosas. Él se fue. De todos modos, no tenía ropa interior. No traje ropa interior, traje pantalones y una camisa, pero olvidé llevar ropa interior extra. No puedo usar esta ropa interior”.

Añadió: “Entonces, veo un par de ropa interior en la esquina”, con Letterman, de 72 años, recortando, “Suponiendo que pertenezca al Sr. Bieber”.

Galifianakis respondió: “Bueno, necesitaba un par de calzoncillos. Pero el hecho de que fuera suyo probablemente fuera más interesante. Me los puse. Entonces empecé a pensar en ello. Muchos niveles, está mal”.

Image zoom Broadimage/REX/Shutterstock

La estrella de Hangover recordó que mantuvo la ropa interior durante “años” porque “tengo sobrinas”, a quienes tenía la intención de presentar con la ropa interior del cantante.

“Oh no”, dijo Letterman, cubriéndose los ojos. “Déjame adivinar: ‘Hola chicas, adivina qué, ¿los calzoncillos de Justin Bieber?'”

“Sí”, confirmó Galifianakis, mientras que Letterman respondió: “Oh, Dios mío”.

Image zoom Backgrid/The Grosby Group

El actor continuó: “Entonces, caminamos hacia mi habitación, mi hermana y mi sobrina, y yo vamos, ‘he estado guardándolos para ti'”.

La sorpresa no fue buena.

“La mirada en el rostro de mi sobrina”, dijo Galifianakis, riendo. “Ella no lo aceptó, no le gustaba nada, y me alegro de no haberlo hecho”.

My Next Guest Needs No Introduction se está transmitiendo ahora en Netflix.