La impactante transformación de Zac Efron ¡qué músculos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Zac Efron Credit: Mega/The Grosby Group El actor estrella de High School Musical luce irreconocible ¡atrás quedó su silueta juvenil!. Además: Expulsan a Kanye West de las oficinas de Skechers y Kim Kardashian ¿visitó a un curandero? ¡míralos! Empezar galería Zac Efron Zac Efron Credit: Mega/The Grosby Group El actor dejó a todos boquiabiertos al salir de su tráiler en el set de la cinta Iron Claw —que se filma actualmente en Louisiana— para revelar su impactante físico e impresionantes músculos apenas cubiertos por una toalla ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kanye West Kanye West Credit: Backgrid/The Grosby Group El rapero aparece a las afueras de las oficinas de la empresa de zapatos tennis Skechers, en Los Ángeles, CA., de donde fue expulsado por seguridad tras aparecerse sin cita previa. El artista y expareja de Kim Kardashian ha tenido una semana muy difícil luego de que empresas como Adidas, Balenciaga y The Gap cortaran lazos con él por sus repetidas declaraciones antisemitas. 2 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group En otro punto de dicha ciudad captamos a la empresaria y estrella de telerrealidad acudiendo a un evento privado de la marca de joyas Tiffany & Co. y luego de ser vista visitando a un supuesto "sanador espiritual" o como se dice en el rancho: un curandero, ¡ay! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Hailey Bieber Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group En el mismo evento captamos a la esposa de Justin Bieber haciendo una entrada triunfal con este vestido transparente. 4 de 8 Ver Todo Gaby Espino, Julián Gil y Lucho Borrego Gaby Spanic Julian Gil Lucho BOrrego "¡Sientese Quien Pueda!" Credit: Mezcalent El equipo del exitoso show la actriz venezolana (izq.) y los integrantes del equipo de ¡Siéntese quien pueda! (Unimás) fueron captados en un momento solemne durante las grabaciones del más reciente capítulo del controvertido reality. 5 de 8 Ver Todo Penélope Cruz Penélope Cruz "L'immensità" Madrid Credit: Getty Images La actriz española mostrando mucha pierna con este minivestido de la marca Chanel al aparecer en la presentación de la cinta L'immensitá, en Madrid. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miguel Bosé Miguel Bose Credit: Mezcalent Luego de ser intervenido de una hernia, el cantante español (centro) reapareció públicamente en Ciudad de México para presentar la bioserie Bosé: Yo Seré (Paramount+) que está basada en su vida y que llevará a los actores José Pastor (izq.) e Iván Sánchez en los papeles de un Miguel Bosé joven y en la madurez, respectivamente. 7 de 8 Ver Todo Corey Gamble y Kris Jenner Kris Jenner aTiffany & Co. Celebrates The Launch Of The Lock Collection Credit: Getty Images La mommager y su eterno novio también estuvieron presentes en la fiesta ofrecida por Tiffany & Co. en las Sunset Towers de L.A. con motivo del lanzamiento de la Lock Collection ¡y miren qué bien combinó el galán su chaqueta con el azul icónico de Tiffany! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

