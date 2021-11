Anuncian la muerte de los sobrinos recién nacidos de Yuya Pao Poulain, la cuñada de la empresaria e influencer Yuya, anunció la muerte de sus gemelos a pocas horas de haber nacido, luego de que el parto se le adelantara dos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pao Poulain Pao Poulain | Credit: Pao Poulain/Instagram Pao Poulain, la cuñada de la empresaria e influencer Yuya, anunció la muerte de sus gemelos a pocas horas de haber nacido, luego de que el parto se le adelantara dos meses. "Dicen que al destino le gusta jugar, a prometer aquello que no puede dar", comenzó diciendo Poulain en un mensaje en Instagram. "Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos he inolvidables minutitos", dijo. "Siempre serán nuestros bebés. DEP. Los amaremos eternamente", finalizó. La joven, pareja del youtuber Fichis, hermano de Yuya, fue hospitalizada hace unos días en terapia intensiva debido a una infección de los riñones y hubo que practicarle una cesárea de urgencia. "Pao está en terapia intensiva, está estable pero tiene una infección fuerte", dijo Fichis hace unos días. "Le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebecitos están en terapia intensiva, están graves". "Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla, pero yo seré fuerte para mis bebés y mi esposa. Ya quiero verla, pero aún no me dejan pasar, sólo me dieron informes", indicó. Los bebés, que nacieron con solo 27 semanas de gestación, tuvieron de nombre Mila y Miel. Todo este tiempo los padres estaban esperando ansiosos a sus pequeños. Muchas fueron las fotos con su pancita de embarazada que Poulain compartió con sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia de Yuya recibe esta triste noticia pocas semanas después de que la influencer trajera al mundo a Mar, la bebé que tuvo con el cantante Siddhartha.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuncian la muerte de los sobrinos recién nacidos de Yuya

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.