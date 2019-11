¡Yuridia hace fuerte revelación personal! Yuridia da a conocer una padecimiento que la mantiene es una actitud reservada. Pide respeto a su vida y quiere evitar ser víctima del bullying ocasionado por los medios de comunicación. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde los inicios en su carrera musical, Yuridia ha sido criticada por su actitud hosca frente a la prensa, el público y, en ocasiones, incluso con colegas. Ahora, rompe el silencio y explica, por primera vez, las razones de su proceder. Asegura que sufre una fobia que la ha obligado a tener ese tipo de comportamiento que la mantiene reservada y le evita interactuar con la gente. RELACIONADO: Yuridia pide amparo contra orden de aprehensión Image zoom Jam Media/Getty Images "Tengo una cosa que se llama fobia social. Me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente; me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, socializar, salir a la calle", explicó Yuridia en su cuenta de Instagram. "Y me cuesta más trabajo, todavía, dar entrevistas". De acuerdo con la intérprete de "Amigos, no por favor" las circunstancias la llevaron a convertirse en una persona famosa; sin embargo, le cuesta trabajo cumplir con las funciones de alguien en su posición profesional. "Estoy aquí por pura casualidad", advirtió. "Se los juro que soy cantante por pura suerte o casualidad". Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exalumna de La Academia confesó que ha vivido con bullying desde el inicio de su carrera; incluso, señaló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) de ocasionar ataques en su contra tras el jaloneo entre uno de los miembros de su equipo de seguridad y una de sus reporteras. "Viene el bullying, es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar", mencionó. "Lo que me pasó hoy, de verdad, me destruyó hoy, como siempre me destruye que digan cosas de mí o que aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie". Yuridia advirtió que se retirará de los escenarios musicales. Actualmente, prepara su próxima boda. "El próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver", concluyó. Advertisement

