Yuridia habla de los rumores de su divorcio por supuesta infidelidad Las especulaciones alrededor del matrimonio de Yuridia han estado presentes desde hace tiempo ¿se divorcia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es del dominio público que Yuridia mantuvo una relación sentimental con Mario Domm. Sin embargo, tras varios años de relación sentimental con Matías Aranda, la exparticipante de La Academia, se casó en diciembre de 2019. Pese a mantener una relación estable, los rumores de divorcio o separación durante el noviazgo han estado presentes. Ahora, nuevamente se da a conocer que la cantante está a punto de terminar su matrimonio a causa del integrante de Camila, quien anunció su divorcio, en 2021, tras ocho años de casado y dos hijos. Así, la famosa no dudó en pronunciarse y mostrar que está feliz vacacionando al lado de su marido; por lo tanto, echa por tierra cualquier tipo de especulación a su alrededor. "¿Qué no me habías dejado por alcohólica?", pregunta, en tono de burla, Yuridia a Aranda en un video que dio a conocer en una historia en su cuenta de Instagram, donde se le ve acompañada del también exacadémico. Luego suelta una larga risa. "¿Van a estar inventado hasta que le atinen? No es justo eso, no es justo". Yuridia Credit: Yuridia Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Lo que son las cosas" dio a conocer que está vacacionando en Suiza en compañía de su esposo. "Es más, miren el paisaje para que no se agüiten [se pongan tristes]", y mostró la nieve. "Suiza". Es la segunda vez que la famosa reacciona ante las especulaciones en su contra. En una primera ocasión, habló sobre los señalamientos de su supuesto alcoholismo y, como ahora, lo tomó con mucho humor. Pese a todo, Yuridia mantiene un matrimonio sólido con Matías Aranda, quien incluso ha mostrado públicamente la buena relación que mantiene con Phoenix, el hijo de su esposa.

