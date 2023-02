Yuridia en polémica por denunciar acoso de importante programa de espectáculos mexicano Una batalla mediática se ha desatado entre Yuridia y la emisión mexicana Ventaneando; la cantante asegura que le hicieron atravesar el momento más oscuro de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se desató una polémica entre Yuridia y el programa mexicano de televisión Ventaneando, debido a que su titular, Patricia Chapoy, mencionó en su emisión de YouTube que a la cantante la habían criticado por su exceso de peso. Ante ello, la intérprete de "Amigos no por favor", salió a hablar públicamente del tema, denunciando acoso y maltrato que, asegura convirtieron su vida en una pesadilla y ahora llama a dicho momento "la etapa más oscura" que sufrió. "Solo quería desmentir lo que dijo [Patricia Chapoy] con mucha paz y certeza, me pareció que no era así, me pareció que podía abrirle los ojos a la gente sobre el modus operandi que tienen algunos programas", advirtió en un video que dio a conocer en una de sus historias su cuenta de Instagram. "Y no, cuando hablé de este tema era para dar el motivo por el cual ya no doy entrevistas a ciertos medios de comunicación, fueron cosas muy fuertes que me pasaron hace al menos 15 años", continuó. "Desde antes de que saliera de La Academia hablaban pestes de mi; desde ahí en adelante me quisieron hacer ver como si yo estuviera loca, como si fuera una prepotente, mamona, etc.; empezó la campaña de hostigamiento y desprestigio y me empezaron a seguir hasta Hermosillo, fue donde comenzó el merequetengue con mi familia; la verdad es que generaron mucho odio a mi alrededor". Ante ello, en la emisión los diversos conductores salieron a defender su postura; lo cual, nuevamente, fue cuestionado por la famosa, quien los señaló de haberla acosado, y a su familia también, cuando estuvo embarazada; lo cual, fue reiterado por su hermana. Además, destacó la relevancia de este emisión de espectáculos porque fue presa de ataques por parte del público. Yuridia Yuridia | Credit: Photo Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o hizo esto y el otro, que nada más se queda ahí en la noticia", mencionó en otra historia. "No, porque tienen influencia sobre las personas y las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también, me gritaban cosas, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse". La controversia entre Yuridia y Ventaneando continúa; incluso, otros exconcursantes de La Academia han salido a apoyar a su colega.

