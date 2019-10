Yuridia pide amparo contra orden de aprehensión Un juez negó a Yuridia un amparo para evitar cualquier intento de aprehensión, detención o presentación por un supuesto delito que las autoridades desconocen. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como una forma de evitar cualquier intento de aprehensión, detención o presentación que sea ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), Yuridia solicitó un amparo. Sin embargo, las autoridades mexicanas no tienen conocimiento sobre algún delito por el que la cantante deba ser sometida a cualquier tipo de suspensión de su libertad, según informó el diario mexicano El Universal. RELACIONADO: Yuridia: Mariposa al vuelo Image zoom Jam Media/Getty Images Ante ello, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, analizó la solicitud presentada y no concedió la petición, debido a que no existe ninguna razón judicial para conceder dicha garantía. Al parecer, el único inconveniente legal por el que la intérprete de “Ya te olvidé” ha atravesado fue una demanda, ocurrida en 2016, por parte de un exempleado que la acusó de supuesto despido injustificado. Al no existir algún acto ilícito que perseguir, no se ha solicitado orden de captura para la cantante. Además, existe una especie de confusión al respecto, debido a que no se especificó en su documento legal los motivos por los que teme ser aprehendida. Hasta el momento, la exalumna del reality musical La Academia no se ha pronunciado al respecto. De momento, continúa enfocada en sus diversos compromisos laborales y su faceta como madre de su hijo Phoenix. Image zoom SONY/BMG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el asunto del que Yuridia sí ha querido pronunciarse es de los cambios en la industria musical desde su lanzamiento profesional en 2005. “Yo surgí en un momento en el que las cosas eran solamente de una forma y ahora no”, mencionó Yuridia a este medio de comunicación. “Ahora se están abriendo las puertas a muchas posibilidades y eso es algo que me encanta”. Advertisement EDIT POST

