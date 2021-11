Yuri revela que podría haber sufrido cáncer a causa de una enfermedad de transmisión sexual Fuertes declaraciones sobre su vida personal dio a conocer Yuri; incluso, reveló que estuvo a punto de tener consecuencias fatales a causa de tener tantas parejas sexuales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, Yuri se ha convertido en una institución de la música latinoamericana y muchas veces ha confesado que era una mujer de excesos, particularmente, cuando se trataba de sexo. Por ello, tuvo muchos amantes durante su juventud. Sin embargo, tener tantas parejas sexuales pusieron gravemente en sexo su salud. "Muchas veces [fui infiel]. Tenía un amor en cada puerto. Porque la gente a veces no entiende 'la Yuri tan alegre por qué se fue a la vela perpetua'. No entienden que se me iba a caer el chucucuquis [su zona genital] a pedazos", reveló en entrevista con El Escorpión Dorado (YouTube). "No le metía a las drogas porque ya soy hiperactiva. Tampoco era de todo el día chupar, tampoco, aunque sí me ponía mis drinks [bebía alcohol]. Pero a mí lo que era [mi debilidad], era [el sexo]". De acuerdo con la cantante, los constantes amasiatos le ocasionaron una enfermedad de transmisión sexual que pudo haber tenido consecuencias fatales; incluso, tenía un asistente que lo ayudaba a conquistar a los hombres que le gustaban. "Se te gasta y se te pegan cochinadas. Aparte que se irrita, uno está aquí en la fiesta y zas, sales contaminada. Yo me contaminé por andar de babosa", confesó. Yuri Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina - Arrivals Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Casi se me vino cáncer cervicouterino", agregó. "Era mi debilidad. Llegó un punto que el de arriba [Dios] dijo 'la tengo que salvar porque a esta vieja se le va a echar a perder todo'". Todas esas experiencias quedaron atrás y desde hace 26 años está casada con Rodrigo Espinoza, con quien tiene una hija, Camila. Yuri ahora se considera una mujer plena y feliz, que disfruta mucho de su profesión.

