Yuri sorprende con esta confesión: "Me quise suicidar"

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, Yuri continúa vigente en el mundo de la música porque ha sabido adaptarse a los cambios de esta competida industria a lo largo de su carrera. Sin embargo, su éxito también ha estado marcado de excesos y sufrimientos. Y si bien la cantante ha sido abierta al dar a conocer sus adicciones y otros conflictos personales; por primera vez revela que estuvo a punto de suicidarse. "Cuando me quise quitar la vida fue antes de conocer a Rodri [Rodrigo Espinoza, mi esposo]", confiesa Yuri a la emisión estadounidense Algo personal con Jorge Ramos que se transmite en la nueva plataforma gratuita ViX.

"Llegó a un punto muy fuerte la soledad; tenía 30 años", continuó. "Me quise suicidar porque me sentía sola, tenía depresiones, porque me tomaba muchas pastillas para comer, no comer, adelgazar. No me metía pastillas para drogarme, pero me encerraba en mi casa. No recibía llamadas y, a veces, dejaba de comer".

Así, la mujer de 58 años que inició a los 11 su carrera profesional, dejó atrás las adicciones en las que vivió por años. "Nunca me metí droga porque era muy nerviosa y ni me gustan sentir cosas raras", advirtió. "Me gustaban los hombres, me gustaba el sexo; no fui ninfómana, pero creo que si Dios no hubiera llegado a mi vida me voy para allá. Empecé a tomar mucho alcohol y creo que definitivamente vino la soledad".

Yuri - Univision's Premio Lo Nuestro 2022 - Arrivals Yuri | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images

Ahora, la intérprete de "Detrás de mi ventana" continúa trabajando y todavía tiene muchas metas por cumplir. "Si no te adaptas a las corrientes nuevas, no desapareces ni tampoco quedas en el olvido pero no estás vigente. Es difícil estar, pero mantenerse es súper difícil", mencionó.

"No soy de esas mujeres conformistas", enfatiza. "Quiero seguir haciendo más cosas; creo que todas las edades te van a sorprender".