Yuri y J Balvin ¡amigos por DM! la mexicana se confiesa fanática del cantante colombiano La jarocha estrena su primer sencillo a ritmo de reguetón y asegura que se ha estado mandando mensajes con el cantante colombiano, a quien admira. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Yuri saltó a la fama por allá en los años ochenta con baladas y temas pop que hasta la fecha perduran. Sus éxitos siguen colocados en el gusto múltiples generaciones que la han descubierto gracias a sus colaboraciones con artistas como el grupo Reik. En días pasados la artista mexicana presentó su nuevo sencillo "Todo el año", al lado del cantante puertorriqueño Nio García. En ese tema la jarocha se estrena en el terreno del reguetón, música que según confiesa le encanta. Y que artistas como Maluma, J Balvin y Bad Bunny son de sus preferidos en la música urbana. Según revela a People en Español en una entrevista exclusiva, la admiración es tanta que incluso se ha hecho amiga por DM con el intérprete de "Mi gente". "Nos escribimos por teléfono por [mensaje] oculto. Siempre me han gustado sus canciones, pero mucho más ahora porque tuvo los pantalones de decir públicamente que él tenía ansiedades que nos pasa a todos", explica. "Hay tanta gente que lo sigue, que vive en esa situación y que una estrella como él diga 'sí tengo ansiedades'...wow! los artistas también somos humanos", acotó. Image zoom Mezcalent (x2) "Todo el año", de Yuri y Nio García, se grabó en locaciones de La Habana, en Cuba: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tienes que salirte de tu zona de confort. Tienes que salirte de tu zona donde ya estás muy tranquila. Tienes que mantenerte vigente. Soy una persona de 50 años pero definitivamente tengo la vitalidad y la anergía de una muchachita de 20. - Yuri, a People en Español Renovarse o morir, parece ser el lema de la artista mexicana quien asegura que el impacto de la música urbana en el mundo es imparable y que fue totalmente irresistible para ella unirse a esta ola. "Tuve que cambiar mi voz, tuve que ser dirigida por alguien que sabe de música urbana", asegura sobre el proceso de grabar su nuevo tema."El pop no tiene nada que ver con la música urbana porque es otra actitud, es otra cosa, es otro flow, como dicen". "Creo que mi trabajo y el estar siempre vigente me han ganado el respeto de esta nueva generación. Ahora entiendo por qué los poperos se quedan de este lado", asegura. Pero ojo, no es que esté cambiando el pop y las baladas por la música urbana. "Sigo siendo baladista y sigo defendiendo el pop y siento que es donde yo me desarrollo", asegura.

Close Share options

Close View image Yuri y J Balvin ¡amigos por DM! la mexicana se confiesa fanática del cantante colombiano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.