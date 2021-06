Yuri confiesa que "quiero ser parte del lanzamiento de un cantante joven" Con más de cuatro décadas de carrera profesional, Yuri sueña con impulsar el talento de los chicos que sueñan abrirse camino en la música. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de cuatro décadas en los escenarios, Yuri también quiere transcender por encima de su exitosa carrera y, además de estar preparando su serie biográfica, desea, en un futuro cercano, convertirse en una especie de mentora que apoye a chicos talentosos a convertirse en cantantes. "El día de mañana quiero ser parte del lanzamiento de un cantante joven, donde yo le traspase o le dé todo los que he aprendido en 40 y tantos años de carrera", confesó a People en Español. "Ese es uno de mis sueños, el poder ser parte de su vida, su manager, su ángel de la guarda, de decir 'vamos ha apoyarla, ha apoyarlo'", agregó. "Darle ese empuje a tantos y tantos talentos tan jóvenes que quieren y que sueñan [con ser cantantes] como yo soñé, empecé a soñar cuando era chiquita". Mientras eso sucede, la intérprete de "La maldita primavera" nuevamente se suma al panel de investigadores del reality musical ¿Quién es la máscara?, donde debe descubrir al famoso que está detrás de los complejos disfraces. "Está bien difícil; a mí me costó mucho trabajo adivinar varios personajes, varios artistas que han tenido esa garra, ese valor de estar dentro de esos personajes que no son nada fáciles", reveló. Yuri Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le pido a la gente que no se lo pierda porque si la primera estuvo interesante, esta va a estar mucho más interesante, con más risa. La van a pasar súper bien. La paso como chamaquita de 10 años, me divierto muchísimo. Si la primera temporada estuvo muy buena, creo que está mejor que la primera", advirtió. "Ahora, la producción nos la puso más difícil, porque estuvo bien difícil adivinar". "Hubo artistas que no pudimos adivinar, no nos entraba en la cabeza que eran ellos", Yuri ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? | Credit: Cortesía UNIVISION/TELEVISA De acuerdo con Yuri, en esta nueva entrega las celebridades utilizaron muchas estrategias para evitar ser identificados; lo cual, hizo "muy chistosa" la emisión, pero al mismo tiempo ocasionó la desesperación de los panelistas. "De verdad íbamos con el productor y le decíamos 'por favor dinos quién es'. Hubo artistas que no pudimos adivinar, no nos entraba en la cabeza que eran ellos porque empezaron a cambiar sus voces, a cantar diferente; por lo tanto, estaban estratégicamente amañados para que nosotros no pudiéramos adivinar", concluyó. ¿Quién es la máscara? se transmitirá a partir del próximo domingo 13 de junio a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por Univision.

