Yuri pide perdón de rodillas La reacción pública de Yuri ha sido motivo de admiración, tras decidir ponerse de rodillas para disculparse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Yuri ha estado en el ojo del huracán por supuestas declaraciones en contra de la comunidad LGBTIQ+. De hecho, se asegura que le han quitado el apoyo que por años había tenido, debido a que la cantante no ha querido disculparse por sus comentarios. Ahora, la intérprete de "La maldita primavera" realizó un encuentro con la prensa para anunciar una presentación; ahí, llamó la atención cuando se puso de rodillas para pedir perdón. "Ni tengo nada en contra de ellos; tengo mi forma de pensar en algunas cosas. Pero repito no soy homofóbica", advirtió Yuri a los medios de comunicación. "Si hubiera hecho algo ¡claro que pediría una disculpa! ¿Por qué no? Si soy cristiana. Saquen el programa donde yo he dicho [cosas contra la comunidad] y cuando lo saquen, les prometo que así [se puso de rodillas] pido perdón, pido disculpas. Porque el que humilla será exaltado, así dice la Biblia, y el que se exalta será humillado". Pese a su reacción, la jueza de ¿Quién es la máscara? aseguró que nunca ha insultado o agredido a la comunidad; de hecho, reiteró que les tiene un gran cariño. "No tengo ningún problema en pedir perdón porque soy una mujer que tengo a Cristo en mi corazón", enfatizó. "Pero ¿por qué pedir perdón? ¿De qué? Si nunca le he hecho daño; al contrario, los quiero, los amo. Y así me partieran en pedacitos por todo lo que dicen de mí, esos pedacitos les gritarían 'Dios los bendiga, los quiero mucho'. Y siempre Los voy a querer". Yuri Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yuri prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y detrás atrás cualquier tipo de controversia y continúa realizando presentaciones como parte de su gira Euforia.

