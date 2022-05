Con pistola en mano, cuando era niña, Yuri rogó a sus padres que dejaran de pelear La cantante mexicana Yuri habló con Jorge Ramos sobre la tormentosa relación de sus padres y cómo ella, siendo una niña, agarró una pistola y les rogó que dejaran de discutir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yuri se desahogó con Jorge Ramos en su programa Algo Personal (ViX). La cantante mexicana confesó que tuvo una niñez llena de amargos recuerdos. "Cuando yo era chiquita —yo tendría como seis o siete años— mis papás peleaban mucho", cuenta la estrella de 58 años. "Entonces sí yo sabía donde guardaba mi papá una pistola que le habían prestado y la agarré porque ellos peleaban mucho. Y era una pistola automática, o sea que pudo haber pasado una desgracia", reconoce Yuri. La cantante recuerda que fue con el arma en sus manos a la cocina, donde sus padres estaban peleando. "La pistola era demasiado grande", recuerda sobre el arma que le había dado un amigo a su papá. "Les dije: 'por favor ya no peleen, no me gusta verlos pelear". Yuri Jorge Ramos Credit: Cortesía La intérprete de "El apagón" admite que las discusiones de sus padres la afectaron emocionalmente. "Esa fue una de las cosas cuando yo me acerqué a Dios que traté de sanar con ellos", dice. "No es bueno que los hijos vean pelear a los papás. Es un trauma. A veces dicen: 'es que es mejor estar juntos'. No, a veces pienso que es mejor divorciarse porque veo uno muchas cosas y se trauma". Yuri Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yuri también habló sobre un intento de suicidio. Tenía 30 años, y tras terminar la telenovela Volver a empezar, cuenta que se sentía sola, deprimida, y consideró quitarse la vida. "No te llevas con tus papás, pasas Navidades borracha, esa no es vida", recordó sobre ese momento oscuro, del que asegura la salvó su fe en Dios. Yuri encontró el amor en el cantante chileno Rodrigo Espinoza, con quien se casó. En el 2009, la pareja adoptó a su hija Camila.

