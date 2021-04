Yuri habla por primera vez de la infidelidad de su padre La infancia de Yuri estuvo llena de conflictos debido a las aventuras amorosas extramaritales de su padre; lo cual, le afectó mucho. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien, Yuri ha hablado abiertamente sobre los excesos que tuvo en su vida entre otras confesiones personales, poco había hablado de la difícil infancia que vivió a causa de las infidelidades de su padre Carlos Humberto Valenzuela y que ocasionaron fuertes peleas con su madre Dulce Canseco. "Mi papá no se portaba muy bien que digamos", reveló Yuri en el canal de YouTube de Jordi Rosado. "Era muy coqueto. Doctor, guapo, ojo verde, pelo negro, chispeante". De acuerdo con la cantante, a causa de sus romances extramaritales "mi papá fue perdiendo trabajos"; lo cual, ocasionó otros conflictos. "No tenía su segunda casa, pero casi casi. Mi mamá lo descubría con las enfermeras", agregó. Incluso, cuando ya era adulta, la intérprete de "La maldita primavera" decidió investigar sobre las aventuras amorosas de su papá. Así llegó a uno de los hospitales donde trabajó, en Veracruz, México, y le preguntó a una señora "¿usted conoce al señor Carlos Valenzuela?"; dicha persona confirmo y le contó su experiencia. "'¿Dígame, es cierto que mi papá era muy coquetillo?'", relató. "[La señora dijo] 'Tu papá era re coqueto y a todas las enfermeras las traía loquitas. Un día se estaba agasajando a una por ahí y tu mamá que llega y los cachetea. A ella la cacheteó y a él le dio hasta patadas en el bajo vientre. Es que tu papá era guapísimo, guapísimo y todas querían con él'". Yuri Univision's 33rd Edition of Premio Lo Nuestro a la Música Latina - Arrivals Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la también conductora, "mis papás vivían juntos, pero estaban separados": además, las peleas por esta causa fueron subiendo de tono, a tal punto, que tomó una fuerte medida que puso en riesgo la vida de todos. Ya que tomó una pistola que a su padre le habían regalado y que vio cuando su padre la escondió. "Dije 'pues si saco la pistola se van a aplacar'", Yuri "Estaban ellos gritando en la cocina, yo estaba en el segundo piso", explicó "Dije 'pues si saco la pistola se van a aplacar'. Y saqué un pistolón, no podía yo con ella. Llegue a la cocina y les dije 'por favor ya dejen de pelear'. Me pude haber disparado. [La pistola] claro que estaba cargada". Yuri pidió a las parejas que "cuando ya no se lleven, mejor sepárense" porque afectan la estabilidad emocional de los hijos. "Hay que luchar para no separarse. [Pero] cuando ya hay golpes, cuando hay cosas fuertes, sepárense porque les hace mucho daño a los hijos. Nos hacen muchos daño y yo sí veía que mis papás se peleaban mucho", concluyó.

Share options

Close Login

View image Yuri habla por primera vez de la infidelidad de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.